Ikke bare vakre som har fordeler

Hvem stoler du mest på, skjønnheten eller udyret? Når du tar kontakt med noen på nettet, er profilbildet ofte det viktigste for om du har tillit til personen.

Har det noe å si hvordan du ser ut? Forskere fra Lingnan universitet i Hongkong ville finne ut hvem som har størst suksess på ulike salgsplattformer.

De tok profilbilder av folk som leier ut boligene sine i Los Angeles på Airbnb. Så sjekket de om utseende hadde noe å si for hvem som oftest fikk leid ut boligen sin.

Og jo da, utseende var viktig. De som fikk leid ut mest var de mest attraktive. Ikke noe nytt at de har fordeler. Det er en kjent sak at pene mennesker får jobb enklere, mer lønn og mer attraktive partnere.

Det de fant ut strider ved første øyekast mot logikken.

DATAMASKINEN SKJØNNER ANSIKT: Kunstig intelligens kan både identifisere hvor attraktive ansikt er og lage nye ansikt som her. Disse personene fins ikke.

Overraskende resultat

Men hvordan måler man egentlig hvor vakre folk er? Forskerne brukte først testpersoner til å vurdere ansikter. Vi mennesker ser intuitivt om noen er pene eller ikke. For eksempel gir nyfødte mer oppmerksomhet til et vakkert ansikt enn til et ansikt som er normalt og mindre attraktivt.

Så lærte de et dataprogram til å kjenne igjen hvor pene ansikter er, basert på vurderingen til menneskene og 68 punkter i ansiktet. Et tegn på et vakkert ansikt er at venstre og høyre halvdel er mest mulig lik hverandre. Et annet at munnen sitter mest mulig i det gylne snitt mellom haken og øynene.

VAKKER SYMMETRI?: Ingen er helt symmetriske, men skuespilleren Tom Cruise er ikke langt i fra. Her illustrert ved hjelp av speilvending. Anthony Harvey/AFP/Tuva Tagseth/NRK

Ut fra datamaskinens treffsikre vurderinger, kunne forskerne sjekke mange profiler.

De fant ut at mens folk med normalt utseende fikk leid ut boligen sin i snitt 56 av 100 dager. De vakre fikk leid ut 62 av 100. De aller vakreste fikk leid ut 78 av 100 dager.

Men det var gruppa som var nest mest suksessrike som forbløffet.

De aller minst attraktive fikk leid ut 72 av 100 dager.

Men også de minst attraktive hadde større suksess enn de med normalt utseende. De fikk leid ut 60 av 100 dager.

Altså ikke mye dårligere enn de vakreste. Og langt bedre enn folk med normalt utseende.

SYMMETRISK LYKKE: Et symmetrisk ansikt er ifølge forskningen viktig, for om vi synes det er attraktivt eller ikke. Foto: Marco Vaglieri / NRK

Nerdenes hevn?

Et så overraskende resultat kan skyldes tilfeldigheter eller feil i forskningsprosessen. Men forskerne sjekket også nettsalgstjenesten 5mile.com. Også der var resultat det samme.

Det fins en evolusjonær forklaring på hvorfor pene gjør det bedre enn resten. Ifølge teorien er et godt utseende et tegn på gode gener. Det kan gi folk større tillit til deg fortjent eller ikke. Men hvorfor skulle da det motsatte også gi suksess på nett?

Forskerne fra Hongkong forklarer det med at folk har en oppfatning av at personer med lite attraktive ansikt vil prøve å kompensere for utseende sitt ved å jobbe hardere. Dermed oppfatter vi dem som flinkere.

– Den uattraktive forbindes med å være den smarteste eller mest kompetente. Den pene forbindes med å være den mest sosiale, sier professor Anders Gustafsson.

SKJØNNHETEN OG UDYRET: Her fra Sandnes kulturhus i 2015. Foto: Haakon Hoseth

Uattraktiv = ærligere?

Gustafsson forsker på markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Han mener forskningen som er publisert i Journal of Marketing holder høy standard og stemmer bra med tidligere funn.

– Forskning viser at man tror uattraktive mennesker er mer ærlige og rett fram. Men hvis vi velger selgere vi ikke har møtt før, velger vi oftere de mest attraktive fordi vi tror de er mer sosiale.

Rådet som forskerne av artikkelen gir til alle som vil gjøre suksess på nett er ganske klart: Gjør grep for å ikke se normal ut.

Forskerne regner med at folk er fordomsfulle når man vurderer ansikter og dermed kjøper ting eller leier mer hos de mest og minst attraktive. Det kommer ikke fram om de har sjekket for om de mest og minst attraktive kan ha mer ressurser enn de normale.

For forklaringen kunne jo vært at de med normalt utseende selger og leier ut objekter som bare er middels interessante.