– Dette er overraskende, et fenomen man tidligere ikke har klart å forklare, sier professor ved NTNU, Magnar Bjørås til NRK.

Forskerne har nemlig vært uenige om hvorfor de grå hårene kommer snikende litt for tidlig.

Noen mener det kun har med genetikk å gjøre. Mens andre har trodd at det må være en sammenheng mellom stress og utviklingen av de, ofte uønskede, fargeløse hårstråene.

Men ingen har kunnet si dette med sikkerhet – før nå.

Musepels ga svar

Vi vet at håret blir grått når produksjonen av pigment stopper opp. Disse pigmentene lages av stamceller i det øvre hudlaget, som utvikler seg til melaninproduserende celler, såkalte melanocytter.

I takt med at vi blir eldre, begynner stamcellene å dø, og håret mister fargen.

Men nå har amerikanske forskere funnet ut at også stress kan føre til grått hår.

Ifølge studien, som er publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature, gjennomførte de en rekke eksperimenter med mus.

Der fant de svar i det som kalles det sympatiske nervesystemet. Dette systemet gjør at kroppen er i bedre stand til å takle hurtig og målrettet fare.

BLE GRÅ: Mus som ble utsatt for akutt stress fikk gråhvit pels. Nå mener forskere å vite hvilke mekanismer som forårsaker endringen.

– Kan endre synet på aldringsprosessen

Testene viste at stress får det sympatiske nervesystemet til å pumpe hormonet noradrenalin inn i hårsekkene. Som følge av dette forsvinner melanocytt-cellene, og dermed mister håret farge.

– Dette er et omfattende vitenskapelig arbeid med solide data og spennende funn. Det er et gjennombrudd for forståelsen av hvordan somatiske stamceller kan reguleres av det sympatiske nervesystemet, sier Bjørås ved NTNU.

Også biologiprofessor Christopher Deppmann ved universitetet i Virginia, sier til avisa The Guardian at funnene er svært interessante.

– Som andre studier åpner også denne opp for flere spørsmål enn svar, men den kan føre til ny utvikling av «ungdomskilder» blant farmasøytene. I tillegg kan den være med og endre forskeres syn på stamcellebiologien og aldringsprosessen, sier han.

NTNU: Magnar Bjørås er professor ved institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU, og han synes forskninga er interessant.

Ingen kur mot grått hår

De amerikanske forskerne understreker via en pressemelding at de er langt unna en kur mot grått hår.

Men de mener funnene kan bidra til å belyse hvilken effekt stress også har på andre organer. Dette kan igjen bane veg for å forebygge skader som dannes av stress.

– Her har vi fremdeles mye å lære, sier en av forskerne på prosjektet, Ya-Chieh Hsu.

Til The Guardian sier Hsu at det som egentlig er mest spennende med denne studien, er hvordan tapet av stamceller i kroppen bidrar til aldring.

