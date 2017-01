Hvert måltid gir deg betennelse

Når maten du spiser kommer til tarmen, får du en liten betennelse på grunn av bakteriene som følger med. Nå viser en studie at denne betennelsen aktiverer immunforsvarets makrofager, en slags ryddeceller.

Det viser seg at den jobben immunsystemets makrofager gjør, stimulerer den livsviktige produksjonen av insulin.

Forskere ved Universitetssykehuset i Basel i Sveits, har publisert studien i Nature Immunology. I studien fant de ut at denne prosessen er bra for deg og fungerer godt dersom du er frisk og normalvektig.

Overvektige kan få diabetes

Hos overvektige skjer det noe annet. Immunsystemet får ikke den riktige responsen og dette kan forstyrre produksjonen av insulin.

Dette mener forskerne er en faktor i utvikling av diabetes type 2, som ofte rammer overvektige.

Bård Kulseng er overlege og professor ved St. Olavs Hospital der han leder Senter for Fedmeforskning og Innovasjon. Foto: St. Olavs Hospital

– Grunnen til at overvektige får en annen reaksjon enn normalvektige, kan være at de allerede har en betennelse i kroppen og at immunsystemet allerede er aktivert.

Kulseng sier vi ikke vet hvorfor overvektige har en betennelse i kroppen, men det kan skyldes flere faktorer, som at fettceller sprekker og immunsystemet må rydde opp, men også at overvektige kan ha en annen sammensetning av bakterier i tarmen enn normalvektige.

Tarmen påvirker kroppen

Kulseng synes studien fra Sveits er kjempespennende, fordi den viser hvordan maten vi spiser og funksjoner i tarmen, påvirker kroppen.

– I mange år har vi trodd at det som var i tarmen var en enkel sak. Mye tyder på at den har en betydelig innvirkning på kroppen. Vi lever best når tarmen er i balanse og spiller på lag med oss, sier Kulseng.

Han understreker at det selvsagt ikke går an å anbefale overvektige å spise steril mat for å unngå disse betennelsene. Dette er et komplisert samspill som denne studien viser en liten flik av.

– Vi kan si at dette er som å sette døren på gløtt, vi ser inn i et nytt rom av muligheter vi må utforske.

Tynne mennesker blir lettere syke

På St. Olavs Hospital holder de nå på med en studie der de ser på samspillet mellom overvekt, vektnedgang, betennelser i kroppen og utvikling av diabetes.

– Også vi ser en sammenheng mellom bakterier i tarmen, immunforsvaret og overvekt.

Flere studier, også denne, viser at folk som har sultet eller har vært anorektiske, har mye lettere for å bli syke av infeksjonssykdommer.

Det betyr at denne aktiveringen av immunforsvaret når vi spiser, også er viktig for å beskytte oss mot bakterier som kan gjøre oss syke.