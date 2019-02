Da Apple lanserte iPad i 2010 var det lenge tvil om hva denne kategorien dingser skulle hete. Den ble kalt en skjermplate, en tablet eller et lesebrett. Etter hvert kom konkurrentene på banen med sine taber og pader i mange forskjellige størrelser.

HUAWEI MATE X: Har større skjerm enn de minste nettbrettene og kan brettes sammen med skjermen på utsiden. Foto: SERGIO PEREZ / Reuters

Det de hadde til felles, var størrelsen som var akkurat så stor at de var upraktiske og ha med seg i det daglige. Og du ville føle deg som en idiot hvis du holdt den til øret som en mobil selv om mange av dem kom med simkort. Det norske navnet nettbrett var fengende nok til å sette seg fast og har blitt stående siden.

– Nettbrett er et godt ord. Det rimer og ligger godt i munnen, det er kort og fyndig, sier Marianne Aasgaard i Språkrådet.

Løser lommeproblemet?

Men like etter nettbrettenes frembrudd, vokste mobilene seg større og større. De ble så store at de en periode fikk et eget navn, phablet, fra phone/tablet. De var små nok til at du kunne snakke i dem som gammeldagse mobiler uten å virke teit. Men de fikk bare så vidt plass i en romslig bukselomme, og de hadde den svært plagsomme bivirkningen at du ikke lenger kunne sette deg ned med mobilen i lomma. Etter hvert ble de fleste modellene store og phablet-begrepet forsvant.

Hva skjer nå som en tredje kategori har blitt lansert? Samsung og Huawei har de siste ukene i februar lansert sine første foldbare dingser. En kategori som kanskje løser hverdagsproblemene med begge dingsene. Men hva skal vi kalle dem?

SAMSUNG FOLD: Har én skjerm på innside og en mindre på utsiden og brettes med skjermen innover. Foto: HANDOUT / Reuters

Samsung Fold er en telefon med en ganske liten skjerm på 4,6 tommer. Den er overraskende avlang sammenlignet med en vanlig mobil og har store ubrukte felt over og under skjermen. Men du kan åpne den, og inne gjemmer det seg en gigantisk skjerm på 7,4 tommer. Det er omtrent på størrelsen med en iPad mini og de minste Galaxy Tabene.

Tjukkere og dyrere

Huawei Mate X har en enda større skjerm på 8 tommer, men kan brettes sammen slik at den blir på størrelsen med de største iphone-telefonen. Huawei har valgt en annen løsning enn Samsung ved å ha skjermen på utsiden.

LANSERING: Samsung Fold ble offentliggjort på et lanseringsevent 20 februar 2019. Foto: Eric Risberg / AP

Det er ikke sikkert de vil slå veldig godt an i første omgang. En skjerm som dekker både framsiden og bakside betyr at det er svært enkelt å ødelegge den. Mens innoverbrett gir en glippe innerst i festet mellom skjermene som heller ikke trenger å være en optimal løsning. De er naturlig nok tjukkere enn vanlige telefoner og prisen blir i 20 000-kronersklassen.

Men lanseringen er starten på de fleksible dingsene tidsalder. Og det er på tide å finne ut hva vi skal kalle dem. Kommer de fleksible dingsene til å overta helt for de andre kategoriene slik at vi bare kan kalle dem mobil? Eller et nettbrett?

– De fleste mobiltelefoner er jo egentlig en liten pc med felefonfunksjon. Men det kan se ut til at telefonfunksjonen «trumfer» de fleste andre funksjoner, sier Marianne Aasgaard.

Si din mening

Huawei kaller Mate X for «foldable phone». Mariannes tips er at de nye dingsene kommer til å kalles brettbar eller foldbar telefon. Men hun er usikker på hvem av dem som vil vinne fram.

– Foldemobil/foldetelefon vil nok være mer entydig enn brettemobil, som gir større assosiasjoner til brett i nettbrett-betydningen. Brettmobil er dessuten allerede i bruk om store mobiltelefoner som er store som brett.

Fortjener de brettbare et eget navn og i så fall hvilket? Foldbar eller brettbar mobil, foldetelefon, brettemobil, eller noe helt annet? Hva med det klingende navnet brettbrett?;)

Den første brettbare dingsen kommer etter planen i salg i april 2019. De brettbare kommer endelig til å gjøre det greit å snakke i en dings med stor skjerm til øret. Men om de blir små nok til at vi kan ha dem i lomma mens vi sitter, gjenstår å se.