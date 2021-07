Ildsprutende vulkaner, enorme steppelandskap eller frodige regnskoger. Antagelig er det slik du ser for deg den verdenen dinosaurene levde i. Men – nå viser nye funn publisert i Current Biology at dinosaurene trivdes bedre i kulden enn vi har trodd.

– Vi ble helt lamslåtte da vi oppdaget disse fossilene.

Det sier paleobiologen Gregory Erickson ved Universitetet i Florida.

I det som kalles Prince Creek-formasjonen i Alaska fant forskerne hundrevis av fossiler av unge dinosaurer.

– Vi mistenkte at de kanskje hadde reder i arktiske strøk, men regnet ikke med å finne bevis på det. Dyrene vi har funnet fossiler av er for unge og for små til å kunne vandre sørover når vinteren nærmet seg.

BEITEDYR: Teorien frem til nå har vært at dinosaurer byttet beite etter sesong, omtrent som dagens dyrevandringer i Afrika. Foto: Science Photo Library / Science Photo Library

Det betyr at disse dinosaurene hadde fast tilhold nord for polarsirkelen i Alaska.

Dinosaurene levde i en mye varmere verden enn i dag, og det var ingen iskappe over Nordpolen. Likevel var det mørk vinter i flere måneder, og snittemperaturen i polområdene var omtrent seks grader celsius.

Dinosaurer i disse områdene måtte tåle både kulde og snø.

Beskyttet av dunjakke

Fossilene som er funnet nå er omtrent 70 millioner år gamle og av mange typer dinosaurer, alt fra Tyrannosaur til planteetere. Viktige funn, sier paleontolog Jørn Hurum.

– Funnene sier noe om at de må ha hatt høy forbrenning for å holde seg varme, og de har vært beskyttet av en dunjakke av fjær. Det finner vi både hos rovdyr og også hos noen planteetere.

LEK I SNØ: Kanskje lekte Raptor seg i snøen som på denne illustrasjonen? Foto: Wikimedia Commons

Motbeviser tidligere teorier

Jørn Hurum kjenner forskerne som har gjort oppdagelsene godt. Han mener funnene er oppsiktsvekkende.

– Dette er viktige funn. Det er de første håndfaste bevisene på at de levde så langt nord. Frem til nå har vi trodd at dinosaurene bare trakk nordover for å beite. Det er jo morsomt når man finner ting som motbeviser andre teorier, sier Hurum.