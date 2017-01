Forskere skaper menneskegris for å dyrke organer

Prosjektet, som ledes av biokjemikeren Juan Carlos Izpisua Belmonte, ble offentliggjort i det vitenskapelige tidsskriftet Cell torsdag.

– Dette er et viktig første skritt, sier Belmonte, som er professor på Salk Institute i California.

Forskerne satt inn stamceller fra mennesker i et embryo – et dyrefoster – i en gris. Der lot de cellene vokse i fire uker.

– Det store målet er å dyrke fram funksjonelt og transplanterbart vev eller organer. Men vi er langt fra det målet, sier forskningslederen.

De avsluttet utviklingen til embryoet før denne sammenblandingen av dyr og menneske kunne bli født. Under prosessen kunne likevel forskerne konkludere med at menneskeceller ble omdannet til muskelvev i grisens embryo. Dette gir håp om at man på et senere tidspunkt kan lykkes med å skape organer til mennesker.

Under hele forsøksperioden brukte forskerne 1.500 griseembryoer. Resultatet kom fire år etter at prosjektet ble startet, langt senere enn planlagt.

Å gjøre slike forsøk på dyr er kontroversielt, og sammenblandingen av dyr og mennesker utløser flere etiske spørsmål.

Salk Institute understreker imidlertid at nivået av menneskeceller i prosjektet var «lavt», og at forsøksembryoene ikke hadde forstadier til hjerneceller.