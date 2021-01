Kan ha funnet restene av det største dyret som har vandret på jorda

– Det er det nærmeste du kommer en blåhval på land, sier Jørn Harald Hurum til NRK.

Han er paleontolog og professor ved Universitetet i Oslo, og har lenge vært fascinert av disse fortidsgigantene.

Nå viser nye funn at kjempene som vandret på jorda for 98 millioner år siden, kan ha vært mye større enn hva man tidligere trodde.

Argentinske forskere har nemlig funnet knokler fra det som kan være det største landdyret som noensinne har gått på jorda.

GIGANT: Titanosauren som er funnet i Argentina kan være 98 millioner år gammel. Illustrasjonen er av en flokk med Argentinosaurus, en type gigantisk titanosaur. Foto: Science Photo Library / Science Photo Library

Raser sammen

Beinrestene de fant, tilhører en titanosaurus, som er en langhals-dinosaur. De var planteetere, gikk på fire bein, hadde lang hals og kort eller lang hale.

– Når de dør og faller fra hverandre raser skjelettet sammen. Så en finner gjerne bare noen halsvirvler eller kroppsvirvler, og slik beregner man omtrent hvor stort dyret var, forteller Hurum.

Det er deler av halsen, halen, et skulderblad og noen ryggvirvler som nå er funnet. Knoklene viser en enorm størrelse.

NY ART: Paleontolog og professor ved Universitetet i Oslo, Jørn Harald Hurum, sier forskerne trenger å finne mer av dinosauren for å vite om det er en ny art eller ikke. Foto: Kari Gilberg / NRK

Dinosauren kan ha vært omtrent 40 meter. Det tilsvarer lengden på tre busser.

Forskerne mener at denne dinosauren sannsynligvis er større enn Patagotitan, som lenge har blitt omtalt som den største.

Ifølge rapporten, som er publisert i tidsskriftet Cretaceous Research, er ikke forskerne sikre på om det er snakk om en ny dinosaurart, men at de ser vesentlige forskjeller på disse funnene sammenlignet med lignende funn i området.

– Det er utrolig fasinerende dyr på alle mulige måter, men de er så svære at det er et problem, sier Hurum.

KNOKLER: Forskerne har funnet deler av halsen, halen, et skulderblad og noen ryggvirvler etter den gigantiske dinosauren. Foto: Jose Luis Carballido / AFP/CTyS-UNLaM

Blir liggende i jorda

Det er ikke så ofte langhals-dinosaurer blir gravd opp.

– De fleste i dinosaurverden sier at det er greit å studere de fleste typer dinosaurer, men at en skal holde seg unna langhalser, sier Hurum.

Å grave ut et helt skjelett kan nemlig ta opptil ti år med ytterlige to til tre år for å analysere funnene.

– Du trenger heisekraner, store lastebiler, og enormt med materiale for å få med deg enkeltknokler av disse dyrene. Når du da har rundt hundre ryggvirvler på ett dyr, så er det en stor jobb, forteller Hurum.

Ved lignende skjelettfunn i Kina har det derfor noen steder blitt bygget hus med blikktak rundt fossilene for å bevare dem.

KJENT OMRÅDE: I Sør-Amerika blir det ofte funnet store skjeletter etter langhals-dinosaurer. Denne dinosauren er funnet i Neuquen River Valley, sørvest i Argentina. Foto: JOSE LUIS CARBALLIDO / AFP/CTyS-UNLaM

Ro til å bli gigantiske

Da dinosaurene vandret på jorda, var det som nå er Sør-Amerika isolert. Det hang ikke sammen med Nord-Amerika. Hurum sier det har mye å si for hvilke dinosaurer som blir funnet hvor.

– I Nord-Amerika har du bestefaren til Tyrannosaurus rex og alle de ikoniske dinosaurene som vi kjenner igjen fra Jurassic Park, mens i sør har vi helt andre dinosaurer, sier Hurum.

Mange av dem var langhalser.

– I Sør-Amerika fikk langhalsene ro til å utvikle seg til de aller, aller største landlevende dyrene noensinne. Dette er et område hvor det dukker opp helt enorme skjeletter, forklarer Hurum.