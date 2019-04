– Vi har vært nesten helt sikre på at supermassive svarte hull finnes, men vi har aldri sett dem, sier Jostein Riiser Kristiansen.

Før nå.

Det er sammensatt informasjon fra teleskoper rundt i verden som viser et bilde av skyggen til et massivt sort hull i galaksen som heter Messier 87. Det ligger 53 millioner lysår unna oss.

Et svart hull har så sterk tyngdekraft at selv ikke lys kan slippe unna, så selve det svarte hullet er umulig å fotografere. Det vi kan se er skyggen av det, området rett utenfor kanten, der glødende støv og gass er i ferd med å bli slukt inn i det svarte hullet.

FANTASTISK: Jostein Riiser Kristiansen er astrofysiker ved Oslo Met. Foto: Universitetet i Oslo

– Det er en ekstrem prestasjon å lage det bildet der, sier Kristiansen. Det er 2000 ganger lenger unna enn Sagittarius A*(Sagittarius A-stjerne), det svarte hullet som vi har i sentrum av vår egen galakse, men samtidig 1000 ganger mer massivt.

Forskere og astronomer offentliggjør det aller første fotografiet som er tatt av et sort hull i verdensrommet. Du trenger javascript for å se video. Forskere og astronomer offentliggjør det aller første fotografiet som er tatt av et sort hull i verdensrommet.

Stor stas

Mange hadde forventet at nyheten som ble presentert over hele kloden i dag klokka 15 skulle være et bilde av nettopp Sagittarius A*, men for Jostein Riiser Kristiansen var spenningen først og fremst knyttet til hva bildet ville vise. Han ble ikke skuffet.

– Det var omtrent som det vi har sett i simuleringer. Det er asymmetrisk med kraftigere lys på den ene siden. Vi ser den runde skyggen til det svarte hullet. Hullet har 6,5 milliarder ganger så stor masse som sola. Det lyse vi ser rundt er materie, gass og støv som virvler inn mot sentrum. Lyset vi ser på bildet er ikke synlig lys, det er radiobølger oversatt til synlige farger.

Ny tidsregning

På pressekonferansen ble bildet presentert som en ny æra og starten på en ny tidsregning - før og etter bildet.

– Denne skyggen, forårsaket av tyngdekraftens bøying, avslører mye rundt disse fascinerende objektene og gjør at vi kan måle den enorme massen til M87s svarte hull, sa styreleder ved EHTs forskningsråd, Heino Falcke, på pressekonferansen.

Albert Einsteins teorier og drømmer for over 100 år siden ble også trukket fram.

– Dette er først og fremst en studie av svarte hull, men også en test av den generelle relativitetsteorien til Albert Einstein. Den har tålt alle tester så langt, men aldri før vært prøvd under så ekstreme forhold. Hvis bildene hadde vist et stort avvik fra teoriene, kunne det spøkt for onkel Albert sin teori, sier Jostein Riiser Kristiansen.

Hva er sorte hull? Ekspandér faktaboks Et sort hull er et sted i rommet hvor gravitasjonen, altså tyngdekraften, er så stor at selv ikke lyset slipper ut.

Tyngdekraften er så stor fordi materie har blitt klemt voldsomt sammen til et bittelite rom. Dette kan skje når en stjerne dør.

Fordi det ikke slipper ut noe lys, kan vi heller ikke se sorte hull. De er usynlige. Romteleskoper med spesielle verktøy kan derimot hjelpe oss å finne dem. Disse verktøyene kan finne ut hvordan stjerner som er nære svarte hull oppfører seg annerledes enn andre stjerner.

(Kilde: Norsk Romsenter)

ANIMASJON: Du har kanskje sett en rekke fine simuleringer og illustrasjoner av svarte hull, men disse har aldri vært basert på noe annet enn kvalifisert gjetning på hvordan svarte hull ser ut fra avstand. Foto: NASA

Kan bevise Einsteins teorier

Detaljene i bildene kan fortelle oss om hvordan et svart hull oppfører seg og om materie beveger seg innover mot det svarte hullet.

– Vi har i mange år trodd mye om svarte hull, og det vi har trodd har vært basert på Einsteins generelle relativitetsteori. Den står fortsatt stødig. Nå skal observasjonene og bildet av det svarte hullet i M87 tolkes av forskere fra hele verden.

– På en måte hadde det jo vært kult om vi hadde måttet skrive fysikkens lover på nytt, sier Kristiansen med et smil.

STÅR VED LAG: Hverken fysikkens lover eller Albert Einsteins teorier må skrives om.