Det ambisiøse målet har vært å fjerne halvparten av plasten som finnes i verdenshavene i løpet av fem år. Etter mange problemer og nedturer, har endelig The Ocean Cleanup lyktes med å samle sitt første plastsøppel fra havet.

Bildene som har blitt publisert fra Stillehavet forteller ikke om store mengder plast, men kan være en begynnelse.

Boyan Slat, grunnlegger og styreleder i The Ocean Cleanup, er optimistisk.

– Det er første gang noen samler inn plast fra den store havstrømmen i Stillehavet, så vi tror vi faktisk kan rydde havene, sier Boyan Slat.

BOYAN SLAT: Engasjementet til 25-åringen bak ideen startet da han ble skremt over all plasten han så i havet på dykkerferie som 18-åring. Foto: Anders Werner Øfsti / NRK

Variert fangst

Både spøkelsesgarn og mikroplast var blant det systemet klarte å fange opp i denne gangen.

Prototypen System 001/B er det andre forsøket til The Ocean Cleanup på å samle plast i det som kalles «The Great Pacific Garbage Patch». Det er et område, på størrelse med Frankrike, hvor havstrømmene har samlet plast som har havnet i sjøen. Den U-formede lensa driver med strømmen, men bremses av et fallskjermliknende drivanker. Dermed er planen at plastbitene som flyter i overflaten skal fanges i lensa, som også har et tre meter dypt «skjørt». Plasten som samles fraktes etter hvert til land.

SKAL VIDEREUTVIKLES: The Ocean Cleanup er i gang med å videreutvikle neste prototyp av lenser. De skal kunne holde på søppelet over lengre tid. Foto: The Ocean Cleanup

Heier på Boyan

– Det er kanskje ikke dette prosjektet jeg ville investert mine penger og min tid på, men jeg heier heller på de som prøver og feiler, enn de som bare peker på problemene.

Det sier Simen Knudsen i Nordic Ocean Watch, et miljøkollektiv som jobber for å ta vare på havet.

TRENGER MANGE LØSNINGER: Dette kan være ett av mange tiltak for å redde verdenshavene fra plastsøppelet. Det sier Simen Knudsen i Nordic Ocean Watch. Foto: Per Ingvar Rognes / NRK

– Plastforurensing må løses fra flere hold samtidig, både preventivt og opprydding, og med lokale og globale tiltak. Om Boyan har den beste løsningen kan diskuteres, men poenget er heller ikke å finne den ene beste løsningen. Vi trenger de 100 beste løsningene og Boyan Slat handler og gjennomfører. Vi trenger flere slike, sier Knudsen.

