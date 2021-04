Klær som sprenger på kroppen. Følelsen av å være annerledes. Økt fare for sykdommene diabetes type 2, hjerteinfarkt og enkelte kreftformer.

Ja, det er ulemper av å bli større. Men det er også noen fordeler av å gå litt opp i vekt, ifølge forskning.

Noen av dem kan være veldig positive.

– Det er deilig å være litt robust. Jeg lar meg ikke så lett vippe av pinnen, sier Ronny Brede Aase (34) som har undersøkt mytene om fedme i serien «Eit feitt liv» i NRK TV.

For noen av fordelene gjelder jo tjukkere jo bedre. For andre legger vi vekt på litt tjukk.

1. Du er normal

Blant ungdom er det fortsatt flest normalvektige, dvs. at man har BMI mellom 18,5 og 25. Men etterhvert som man blir eldre, legger de fleste litt på seg. Så i dag er folk flest overvektige når de kommer et stykke opp i voksen alder.

Anslagsvis er bare 40 prosent av kvinner og 25 prosent av menn innenfor det som defineres som normalvekt på BMI-skalaen. Det er altså ikke lenger normalt å være "normalvektig".

Kroppsmasseindeks (KMI/BMI) Ekspandér faktaboks Kroppsmasseindeks, defineres som kroppsvekt delt på høyde ganger høyde (kg/m2). Undervekt: Lavere enn 18,5. Normalvekt: 18,5 - 24,9. Overvekt: 25 - 29,9. Fedme: 30 - 34,9 Alvorlig fedme: 35 - 39,9 Svært alvorlig fedme: 40 -> KMI/BMI tar ikke hensyn til fordelingen mellom muskelvev og fettvev. Dermed vil eksempelvis kroppsbyggere kunne havne i fedmekategorien, selv om de har lav fettprosent. Som verkøy kan det brukes for å si noe om risiko for tidlig død eller sykdommer for en hel befolkningne, men sier lite om den faktiske risikoen for hver enkelt av oss.

2. Overlever på sykehus

Det er kanskje mer sannsynlig at du trenger helsehjelp som overvektig. Men havner man først på sykehuset, viser en rekke studier at man har større sannsynlighet for å overleve.

Det kalles fedmeparadokset, og er sett i alt fra ulykker til sykdommer. Fortsatt diskuterer man om fenomenet faktisk finnes.

Høy BMI betyr som regel at man har mer muskler som kan virke beskyttende. Men det er også mulig at selve fettet beskytter både mot fysiske skader og mot tøffe behandlinger.

3. Du kan spise mer

Jo større du er, jo mer energi bruker du på å flytte deg. I tillegg bruker du mer energi bare på å holde en større kropp i gang.

En 25-åring som ligger i senga hele dagen, forbrenner rundt tre hundre kilokalorier ekstra med tjuefem kilogram ekstra på kroppen. Det tilsvarer en liten frokost.

Du kan altså spise mer enn en tynn person uten å legge på deg.

4. Mer effekt av trening

Klarer du å trene med like høy intensitet, vil du få større treningsutbytte enn en tynnere person.

Veier du 95 kilo vil du enten kunne dra hjem med bedre samvittighet enn en som veier 70 kilo. Eller du kan gi deg et kvarter før på løperunden.

Lettvekteren må holde på en hel time for å forbrenne like mye som deg.

5. Fryser mindre

Et godt spekklag kan være kjekt å ha om vinteren. Fettet under huden isolerer mot kulda.

En økning fra ti til tjue prosent kroppsfett gjør at du overlever mange flere timer hvis du for eksempel havner i sjøen.

I tillegg kan en del av fettcellene, kalt brunt og beige fett, produsere varme.

6. Rustet for dårlige tider

Hele poenget med å ha et spekklag, er å ha energi du kan tære på. Sannsynligvis har gener som favoriserer fettlagring vært en stor fordel å ha gjennom millioner av år med harde vintere og plutselig tørke.

Gener som sørger for å fete oss opp har vært en vinneroppskrift for de fleste av oss. Forskning tyder også på at kvinner med overvekt og vanlig fedme får flere barn enn tynne.

Å få barn fører ofte til mer fettlagring, men samtidig er fett opp til et visst nivå positivt både for fruktbarheten og antakeligvis også for å framstå som mer fruktbar for en potensiell partner.

7. Kan se yngre ut

Fedme har gjennom historien vært et statussymbol og er det fortsatt i enkelte kulturer. Mens den store kroppsformen kanskje ikke er favorisert lenger hos oss i dag, gjør fettet underverker for utseende på en annen måte.

I hvert fall etter 20-årene vil et godt lag med fett glatte ut rynker og linjer i ansiktet. Et passe fettlag under huden kan også hindre at ansiktet blir dratt nedover med alderen.

Mens for mye fett igjen kan øke gravitasjonens påvirkning på ansiktet.

Fett kan også motvirke de mer spisse og innsunkne ansiktstrekkene som kommer med alderen.

8. Lever lenge

Den beste kroppsvekten for å leve lenge virker ikke å ligge midt i normalvekt som man kanskje skulle tro.

Tung normalvekt eller lett overvekt ser ut til å være det ideelle, selv om ekspertene krangler om akkurat dette. Når man blir eldre er det faktisk de godt overvektige som lever lengst, ifølge enkelte studier.

Noe kan forklares med at folk som røyker blir tynnere og dør tidligere enn andre. En annen forklaringen er nok at folk med lav normalvekt i større grad er alvorlig syke enn andre.

Men en tredje mulighet er at folk med litt større kropper rett og slett spiser nok til å få i seg de næringsstoffene som skal til for å sikre et langt og godt liv uten at det går nevneverdig ut over helsa på andre områder.

– I en verden der alt handler om slanking og være veltrent og bla, bla, bla, er det på tide å snakke om at det ikke bare er ræva å være litt overvektig, sier Ronny.

I TV-serien får han kraftige hint fra vennene sine om å gjøre om på livsstilen sin. Han oppdager at han ligger langt over overvekt-kategorien som vi snakker om i denne artikkelen.