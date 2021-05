Espresso eller latte? Genene dine bestemmer hva du fyller koppen med

Noen må ha den bekmørke kaffekoppen og et realt koffeinkick for å komme i gang med dagen. Andre foretrekker en skummende cappuccino, eller jålekaffe, om du vil.

Men den kaffen du liker aller best, er ikke nødvendigvis et tilfeldig valg. Men heller noe kroppen din velger for deg.

Det mener i alle fall en gruppe forskere fra Australia. De har studert hjertehelsen og kaffevanene til om lag 400.000 mennesker.

Vi har funnet ut at genene våre aktivt regulerer mengden kaffe vi drikker. Kroppen vår beskytter oss rett og slett mot å drikke for mye, forklarer professor Elina Hyppönen.

ENORME MENGDER: På verdensbasis drikker folk omtrent 2 milliarder kopper med kaffe hver dag. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg/NRK

Genene beskytter oss

I studien har de funnet ut at mennesker med høyt blodtrykk eller andre hjerteproblemer drikker mindre kaffe, sammenlignet med folk uten disse symptomene. Og at dette henger sammen med genene våre.

Enten vi drikker mye, lite eller ingen kaffe i det hele tatt, så viser denne studien at genetikken beskytter hjertet vårt. Hvis kroppen din forteller deg at du ikke skal drikke den ekstra koppen med kaffe, så er det nok en grunn til det, forteller Hyppönen.

Professoren mener den mengden kaffe du drikker, faktisk gjenspeiler hjertehelsen din.

Mener det er positive funn

For å komme fram til resultatene brukte forskerne data fra den britiske Biobanken. Den inneholder helsedata fra en halv million briter.

Deltagerne rapporterte selv inn blodtrykk og eventuelle hjerteproblemer, i tillegg til egne kaffevaner. Deretter ble resultatene analysert og sammenlignet.

Hyppönen sier funnene er svært positive.

Det at vi ubevisst regulerer inntaket av koffein basert på blodtrykket vårt, er jo veldig bra. Kroppen vår passer på oss.

– Absolutt en interessant studie

Dag Steinar Thelle er professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Han har blant annet forsket på sammenhengen mellom kaffe og hjerte- og karsykdommer.

Thelle synes den australske studien er interessant.

– Det er en veldig stor undersøkelse, og det er med på å øke sikkerheten for at de er inne på riktig spor. Den inneholder nok helt sikkert kjerner av sannhet, sier han til NRK.

Men den tidligere professoren sier det er svært vanskelig å konkludere.

– Er det kaffen som fører til sykdom eller er det sykdom som fører til at man drikker mindre kaffe? Det kan vi ikke vite. Disse funnene bør etterprøves i andre populasjoner.

De australske forskerne mener man bør ha en personlig tilnærming når det kommer til anbefalinger av inntak av koffein. Det går ikke an å si at verken mye eller lite kaffe er bra, da det er avhengig av kroppen og helsen din.