Kvinner og menn er ofte sjalu av helt ulike grunner

Det å være sjalu er ikke spesielt sjarmerende. For noen kan det rett og slett være ødeleggende. I alle fall om man er i et forhold.

VIL FORSKE MER: Leif Edward Ottesen Kennair har forsket på sjalusi i mange år. Han er overrasket over funnene i den nye studien, som egentlig strider mot evolusjonen. Foto: Aurora Nordnes

Sjalusi oppstår i flere former, men er ofte forbundet med sex og følelser for kjæresten din.

Nå har en gruppe norske forskere sett nærmere på kjønnsforskjellene rundt temaet. Målet var å finne ut hvor tidlig gutter og jenter føler på denne type sjalusi.

– Funnene våre er tydelige og overraskende, sier Leif Edward Ottesen Kennair. Han er psykolog, forsker og professor ved NTNU.

Studien er publisert i det anerkjente Nature-tidsskriftet Scientific Reports.

En historisk forklaring

Men før vi ser på den nye forskninga, er det greit å se på sjalusi fra et evolusjonært ståsted. Den psykiske mekanismen har vært viktig gjennom tidene, fordi den har sørget for flere barn og mindre utroskap.

Fra tidligere vet man at menn og kvinner ofte blir sjalu av ulike grunner, og at dette først og fremst handler om å ivareta egne barn.

For menn er det verst om kjæresten har sex med en annen, mens kvinner blir mer opprørt dersom en partner forelsker seg på nytt.

Historisk sett kan dette forklares slik:

Dersom ei kvinne var utro, kunne det i verste fall bety at en mann måtte bruke ressurser på å oppdra et barn som ikke var hans eget. For ei kvinne var det verre om mannen forlot familien, da det ville bety tap av ressurser og status.

Dette skulle da, strengt tatt, bety at disse sterke følelsene av sjalusi først ville oppstå etter at man har fått barn og familie – men denne teorien kan forskerne fra Trondheim avkrefte.

Hva er verst?

I studien deltok 1266 elever fra videregående skoler i Midt-Norge. Alderen varierte fra 16–19 år.

Som en del av undersøkelsen måtte de blant annet svare på en rekke spørsmål knyttet til seksuell erfaring, legning og sivilstatus.

I tillegg ble de presentert to ulike utroskapsscenarioer. Først måtte elevene se for seg å være i et forhold. Deretter måtte de svare på hva som var verst: At en partner var seksuelt eller emosjonelt utro. I det andre scenarioet ble de bedt om å se for seg at en partner var både fysisk og emosjonelt utro. Hva ville være verst? GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Guttene i undersøkelsen reagerte mer negativt på den seksuelle utroskapen, sammenlignet med jentene. De fleste jentene synes den emosjonelle utroskapen var verst.

Dette er i tråd med de ulikhetene man allerede kjenner til fra voksne kvinner og menn.

Likevel overrasker resultatene forskerne.

– Poenget er jo at i evolusjonær sammenheng skal ikke noe utvikle seg mens det primært ikke gir en fordel. Seksuell sjalusi er til for å beskytte mannen mot å oppdra en annen manns barn. Dette er ikke noe unge menn i en alder av 16 år har kunnet gjøre i verken historisk eller evolusjonær tid.

Forberedes til livet som voksen

Likevel tror psykologen ved NTNU at denne type sjalusi oppstår såpass tidlig for en grunn.

– Kanskje har seksuell sjalusi for gutter kun en funksjon i voksenlivet. Men det er fremdeles teoretisk utfordrende, da sjalusi er kjent for å være en farlig følelse. Vi vet at menn og gutter har mistet livet i kampen om kvinner.

Kennair har i flere år forsket på sjalusi og seksuell atferd blant unge. En av årsakene er å finne tiltak mot seksuell trakassering i skolen.

– Da må vi jo vite så mye som mulig om den seksuelle psykologien til de unge, og hvordan den utvikler seg. Kjønnsforskjeller og sjalusi er relevant i denne sammenhengen.

De nye forskningsresultatene får nå forskerne til å spekulere på om sjalusi knyttet til kjærlighet og sex faktisk kan oppstå i en enda tidligere alder. Kennair sier dette spørsmålet krever flere undersøkelser.