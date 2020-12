Denne kapselen kan inneholde svaret på menneskets opprinnelse

«Vi fant kapselen. Sammen med fallskjermen. Wow», tvitret det japanske romfartssenteret Jaxa søndag etter at kapselen ble funnet av et helikopter i Woomera-ørkenen i Australia søndag.

– Hayabusa2 er hjemme, opplyste deretter doktor Yuichi Tsuda på en pressekonferanse i Sagamihara i Japan senere på dagen.

Yuichi Tsuda (t.v.) og Jaxa-sjef Hitoshi Kuninaka viser frem en modell av Hayabusa2 på pressekonferansen søndag. Foto: AP

Han er prosjektleder for det ambisiøse romoppdraget og sier de nå har hentet en «skattkiste» fra den australske ørkenen.

Første prøver fra en asteroide

Romsonden begynte sin ferd i 2014. Kapselen dens har med seg materiale fra asteroiden Ryugu som kan være 4,6 milliarder år gammelt.

Forskerne håper det skal si noe om solsystemets opprinnelse. De er også spent på om den har med seg organisk materiale som kan si noe om menneskehetens opprinnelse.

Ved å kartlegge den kompliserte kjemien på asteroiden, kan forskerne kanskje fortelle oss mer om hvordan livet på jorden oppsto. Prøvene er de første tatt fra under overflaten til en asteroide.

Hayabusa2 forlot Ryugu, som befinner seg 300 millioner kilometer fra jorda, for rundt et år siden. Lørdag skjøt den ut kapselen, som begynte ferden ned mot jorden.

Kapselen ble lokalisert i den australske ørkenen og fraktet til et nærliggende anlegg for raske analyser før den blir sendt videre til Japan. Foto: AP

Flys til Japan for analyse

Etter at forskerne hadde plukket opp kapselen fra sanden i Woomera, ble den tatt med til et nærliggende anlegg for en «rask kikk». Der håper forskerne å klare ta ut gasser fra kapselen for analyse.

Deretter vil den 16 kilo tunge kapselen bli flydd til Japan, hvor det skal oppbevares og analyseres på det japanske romfartssenteret Jaxa sitt anlegg i Sagamihara.

Ett av målene er å finne kompliserte organiske molekyler. Forskerne vet allerede at Ryugu inneholder mye karbon.

Asteroiden Ryugu er formet som en firkant. Den befinner seg 300 millioner kilometer fra jorda. Foto: AP

Det de håper på, er å oppdage spor av sukkermolekylet ribose. Dette sukkeret brukes av alt levende på jorden.

For å få tak i prøvene har Hayabusa2 skutt ut prosjektiler som traff bakken på Ryugu med en hastighet på over tusen kilometer i timen.

Resultatet av den voldsomme handlingen var at overflatemateriale ble slynget opp, og noen av disse ble tatt vare på i en spesiell lagringsmekanisme i romfartøyet.