Daniel er blind men "ser" som en flaggermus

Kish ble født med kreft i netthinnene. Da han var 13 måneder ble øynene hans operert bort. Som liten gutt oppdaget han raskt at han kunne orientere seg ved hjelp av klikkelyder med tungen.

Hvert klikk han sender ut lager lydbølger. Disse bølgene kastets tilbake fra omgivelsen, og Kish hører lydene som svake ekko.

I dag beveger han seg rundt ved hjelp av ekkolokasjon. Han har blitt så god på å høre ekko at han kan sykle i trafikken. Han er også leder for en veldedighetsorganisasjon som underviser andre i kunsten å bruke klikkelyder.

– Bildet jeg skaper av ekkoet er ikke så nøyaktig som dere ser. For eksempel kan jeg se et menneske, men ikke detaljene i ansiktet eller hårfarge. Men ved hjelp av lyden klarer jeg å orienterer meg, sier Daniel Kish som er medforfatter i den nye studien som er publisert i The Royal Society.

Helt spesiell evne

Det finnes ikke mange som bruker ekkolokasjon og de aller fleste er selvlært. Noen bruker tungeklikk, knipsing eller sko med lyd når de orientere seg.

Forskningsleder, Lore Thaler ved Durham Universitet, var derfor nysgjerrig på hvordan det gjøres og om mennesker endrer bruken når de er i ulike miljø, slik flaggermus gjør.

Flaggermus sender ut en serie med lydbølger og vet dermed hvor den er og om det finnes et byttedyr i nærheten.

I studien fra universitet i Durham ble åtte eksperter på ekkolokasjon testet for å finne ut hvor nøyaktig metoden er. I tillegg har de målt hvor svake ekko de kan høre.

– Antall klikk og lydnivået øker hvis de er i miljø som ikke gir mye lyd tilbake. Hvis en gjenstand ligger rett bak en blind person må de sende ut mer lyd for å få tilbake mer informasjon, sier Thaler.

Tyske Dave Janischak behersker metoden. Her kan du se hvordan det fungerer. Klippet er en del av NRK-programmet Hjernekamp som ble sendt i august 2017.

Forskningen overrasker

Ved å sende ut lyder og å høre på ekkoet, klarer de å skille myke og hard overflater.

– Forskningen viser at deres hjerner har utviklet seg til å bli spesialister på å høre ekko. De har også en helt egen evne til å høre svært svake ekkolyder, sier Thaler.

Hun legger til at dette viser nok en gang hvor stort uutnyttet potensial vi har.

Forskningen vil være viktig for å kunne lære flere blinde å bruke ekkolokasjon. For når noen skal lære å bruke metoden spør de ofte hvordan de kan gjøre det på best mulig måte.

– Og nå kan vi fortelle dem hvordan. For eksempel hvis du befinner deg i en vanskelig situasjon hvor de ikke hører ekkoene, kan vi si at de må øke lydnivået på klikket og klikke oftere, sier Thaler.

Norges Blindeforbund er glad det kommer mer informasjon om ekkolokasjon,

– Selv om det ikke er mange som bruker det trenger vi å vite mer om dette og hvordan det fungerer. Det vil gi oss mulighet til å gjøre synshemmede mer bevisst på hvordan man kan utnytte ekkolokasjon, sier generalsekretær Arnt Holte.