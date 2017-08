Biologisk matchmaking

Jenny Veddeng (26) fra Ålesund er selvutnevnt vitenskapsnerd og vil dykke dypt inn i biologien når hun trår til som hovedperson i «Når kjemien stemmer». Dette er andre sesong av serien, der en singel kvinne skal finne sin beste biologiske match blant sju håpefulle menn.

− Jeg vil prøve å være objektiv og kun la sansene styre meg. Det blir gøy å finne ut av, sier Jenny.

I løpet av seks programmer skal deltakerne gjennom ulike eksperimenter inspirert av dyrenes metoder for partnerjakt. Spennet er stort − fra husbygging à la beveren, til å finne tonen i duetter lik gibbonapene som synger av full hals for å pleie forholdet.

− De er så modige. Jeg vet jo heller ikke hva de − og jeg − skal utsettes for, sier en spent Jenny.

Gutta skal dessuten tappes for blod og testes for ulike kjemiske reaksjoner de på ingen måte har kontroll på. Vi sjekker blant annet nivået av dopamin – et signalstoff i hjernen, som gjerne øker og gir et rush når man er betatt eller euforisk.

En direkte link mellom følelser og kjemi altså, som kan gi et bilde på om kjemien stemmer fra guttas sin side.

Vegard viser fram sine kroppslige fortreffeligheter i håp om å score poeng hos Jenny.

Har tro på sansene

I første sesong møtte vi Maren Ringnes Rogstad fra Hamar. Hennes «reise» ble en dragkamp mellom følelser og vitenskap. I finalen ble da også det vitenskapelige resultatet overkjørt av et lidenskapelig kyss.

Se hvordan det gikk i sesong 1 her: Lidenskapelig kyss knuste vitenskapen

Det å havne i et dilemma mellom magefølelse og de vitenskapelige resultatene, er noe årets hovedperson håper å unngå. Hun er lektor innen realfag og har stor tro på å kun la sansene styre seg i jakten på den perfekte partner. Det er i alle fall prinsippet før prøvelsene tar til.

− Det blir dødsspennende å se om den jeg matcher best med også er den jeg innerst inne liker best, sier Jenny.

Se en smakebit fra «Når kjemien stemmer»! Du trenger javascript for å se video.

− Grusomt å testes i humor

Nytt av året er at mannfolkas underholdningsverdi skal testes. Studier har nemlig vist at kvinner rangerer humor høyt, når de blir spurt hva de faller for hos menn. Det å måtte by på humor på kommando, var imidlertid ingen favorittøvelse.

− Jeg kan løpe naken rundt, synge, danse, gjøre hva som helst. Men å være morsom på kommando, huff nei, sier en av de mannlige deltagerne.

I finalen vil det stå igjen tre menn. Jenny står da fritt til å la egne følelser overstyre det vitenskapelige sluttresultatet.

Om Jenny klarer holde seg så objektiv som hun ønsker på startstreken, gjenstår å se – for både sanser, hode og hjerte vil bli satt på store prøver.

Foto: Cathrine Dillner Hagen / NRK

Jennys syv menn

Foto: Cathrine Dillner Hagen / NRK

Vegard Bergh (29)

Vegard kommer fra Tynset, men jobber som lærer i Trondheim. En «seriedater» som er veldig glad i damer, men er nå klar for noe mer seriøst.

− Jeg er litt vill fugl. Jeg synes det er artig å date, og det kommer masse gode historier utav det, om ikke annet, sier Vegard.

Foto: Cathrine Dillner Hagen / NRK

Rune Tjønsø (33)

Kommer fra Sigerfjord i Sortland. Gründer med eget kaffebrenneri. Lidenskapen for kaffe har ifølge han selv muligens stått i veien for annen lidenskap. Enn så lenge.

− Jeg har mange jern i ilden og har aldri slått meg til ro. Også har jeg blitt litt sær med årene.

Foto: Cathrine Dillner Hagen / NRK

Ole Andre Osmundsen (29)

En gladgutt fra Stavanger. Jobber som stuer, men drømmer om å bli pilot. Ble skilt for fire år siden, og er nå klar for å finne kjærligheten på nytt.

− Jeg har vært i en fase hvor jeg har bygd en mur rundt meg selv. Nå kjenner jeg at muren begynner å falle, og jeg tror nok jeg kan slippe andre innpå meg igjen. Jeg har bestemt meg for å si ja til alt!

Foto: Cathrine Dillner Hagen / NRK

Axel Hoffart (30)

Bor og jobber i Oslo. En altmuligmann med eget firma som selger «handyman»-tjenester. Axel selger også juletrær i desember hvert år, noe han synes er veldig romantisk. Han sliter imidlertid med å finne tid og sted til å treffe damer.

− Jeg møter ikke så mange damer i jobben min. De er stort sett 60+. På fritiden driver jeg med «manneidrett», så jeg møter ingen der heller, og da begynner det å skorte litt på arenaer hvor jeg kan treffe noen.

Foto: Cathrine Dillner Hagen / NRK

Sahand Fard (26)

Sahand er fra Hamar, men bor i Trondheim og jobber med en master i engelsk. Han er lettere skeptisk til at den «eneste ene» finnes der ute.

− Jeg tror nok ikke det finnes en perfekt match. Men jeg håper å finne ei jeg som jeg kan stole på, en bestevenn som jeg kan dele alt med.

Foto: Cathrine Dillner Hagen / NRK

Herman Høy (25)

En sportsinteressert sivilingeniør fra Bærum. Han har ingen lange forhold bak seg, og er nysgjerrig på om det finnes noe vitenskapelig i noe så abstrakt som kjærlighet. Herman lytter gjerne til hva mor og tanter mener om kjæresteri.

− Mamma sier jeg må finne noen som er lik meg selv, og jeg tror hun har litt rett der.

Foto: Cathrine Dillner Hagen / NRK

Nikolai Helth Gaukås (26)

Nikolai fra Årnes i Akershus er forsker i kjemi og en selvutnevnt disippel av vitenskap. 26-åringen har aldri hatt kjæreste, men klar for å «forske» litt på hvordan han kan treffe den rette.

− Jeg har virkelig ikke peiling på dating. Jeg håper at jeg kan lære noen metoder, så jeg ikke havner med feil jenter hele tiden.

«Når kjemien stemmer» har premiere på NRK1 onsdag 23. august klokka 20.15.