Det engelske uttrykket When the going gets tough, the tough get going betyr noe sånt som at når ting blir vanskelig, vil de tøffe bli enda tøffere. Det gjelder også for bakterier i verdensrommet. Bakterier er tilpasningsdyktige, og når forholdene er ekstreme kan de utvikle ekstreme egenskaper.

IKKE VELKOMMEN OM BORD: E. coli-bakterier er et eksempel på noe du har lite lyst til å plages med i verdensrommet. Foto: Margarita Novoa Garrido/Steinar Stølen, Norges Veterinærhøgskole

Det er et problem for astronauter i verdensrommet.

– Romferder kan gjøre harmløse bakterier om til sykdomsfremkallende bakterier. Samtidig gjør fysisk og psykisk stress, og et miljø med økt kosmisk stråling og tilnærmet null gravitasjon, astronautene mer sårbare for infeksjoner. Det sier professor i mikrobiologi Elisabeth Grohmann ved Beuth Universitetet i Berlin.

FORSKER PÅ BAKTERIER: Elisabeth Grohmann er professor i mikrobiologi ved Beuth Universitetet i Berlin. Foto: Beuth Hochschule

Mens astronautene blir svakere, utvikler bakteriene seg raskere, de blir sterkere og de blir mer motstandsdyktige overfor antibiotika.

Og som om det ikke var nok; genene som gir bakteriene disse egenskapene kan deles mellom forskjellige typer bakterier – og dermed gi enda flere utrivelige typer bakterier.

Man kan trygt si det ikke er en drømmesituasjon for mennesker innesperret på en romstasjon.

Den internasjonale romstasjonen ISS Ekspandér faktaboks Den Internasjonale romstasjonen (ISS) er i dag den eneste romstasjonen i kretsløp rundt Jorden. Den ble tatt i bruk 2. november 2000 og er et samarbeid mellom flere nasjoner. Besetning: 6 Gjennomsnittsfart: 7 706 m/s (27 743,8 km/h) Bane: 376 til 398 km over havet Vekt: 450 tonn

Sølv redder dagen

I filmverden er sølvkuler løsningen når gufne typer som varulver truer. Nå kan sølv være løsningen også på bakterieproblemet på romstasjonen.

LITE GLAD I SØLV: I eventyr er det sølv som tar knekken på varulver, men sølv er også bra mot bakterier. Foto: Promo

Sølv har i tusenvis av år også blitt brukt som antibakterielt middel. I dag brukes det ikke bare i medisinsk behandling, men også i treningsklær, sokker og svømmebasseng for å hindre bakterievekst. Det kan ironisk nok også være en årsak til at bakteriene utvikler større motstandsdyktighet.

Men nå har forskerne ved universitetet i Berlin forsterket sølvets antibakterielle egenskaper.

Stoffet AGXX er en kombinasjon av sølv og et annet grunnstoff, ruthenium. Det tar knekken på alle typer bakterier pluss noe sopp, gjær og virus.

Forskerne har smurt AGXX på en smitteutsatt overflate på romstasjonen, nemlig toalettdøra. Det viste seg å være effektivt.

SMURTE AGXX PÅ DODØRA: Selv på romstasjonen er dodøra en smittekilde. Derfor valgte forskerne den for å teste AGXX. Foto: NASA

– Etter seks måneder med utprøving på ISS, fant vi ingen bakterier på AGXX-dekkede flater, sier Grohmann. Selv etter 19 måneder med testing fant vi bare 12 bakterier. En reduksjon på 80 % sammenliknet med stålflater og ingen sykdomsfremkallende organismer ble funnet på flatene som ble behandlet.

Studien er publisert i Frontiers Microbiology

Viktig for lange reiser i verdensrommet

Det betyr ikke at ISS er uten farlige bakterier, også antibiotikaresistente varianter er funnet på ISS i andre studier.

– Astronautenes immunsystem blir dårligere og bakteriers evne til å fremkalle sykdommer blir bedre jo lenger man er i verdensrommet. Derfor må vi fortsette å utvikle nye måter å bekjempe bakterieinfeksjoner på hvis vi skal reise til Mars eller enda lenger, konkluderer Grohmann.

TIL EVIGHETEN OG FORBI: NASA planlegger allerede turer til Mars, helst uten sykdomsfremkallende bakterier. Foto: Hermans Patrick.

Ikke bare for astronauter

Resistente bakterier er ikke et problem bare på romstasjonen. AGXX blir allerede testet ut også her nede på jorda, sier Grohmann til NRK.

– Det blir testet på sykehus, på kateter og som sårbehandling. Det dreper kjente bakterier som blant annet Legionella og MRSA. Og vi har ikke funnet resistensutvikling mot stoffet hos bakterier ennå.