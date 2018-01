Avføring kan bli astronautmat

Et av problemene med å sende mennesker på langvarige ekspedisjoner i verdensrommet er knytta til mat. Romfartøy har begrensa med plass, og våre naboplaneter egner seg ikke spesielt godt til landbruk.

I boka The Martian bruker den forlatte astronauten Mark Watney sin egen avføring som gjødsel for å dyrke fram poteter på Mars. Nå har ei forskergruppe ved Penn State foreslått at man kan kutte bort potetmellomleddet, og spise avføringa. Med litt hjelp fra mikrober, riktignok.

Gjæring og lut

For å teste konseptet har forskergruppa lagd syntetisk avføring, basert på blant annet hundemat og saltblandinger. Dette må bearbeides i flere ledd for å bli til mat.

Stoffet blir først mata inn i en lang og tynn sylinderreaktor, der det første kammeret er et anaerobt fermenteringskammer – et kammer der stoffet gjæres uten tilgang på oksygen. Her bryter bakterier ned det organiske materialet, og det produseres metangass.

Etter å ha blitt behandla med sterk lut kommer metangassen så inn i kammer nummer to. Der bor det bakterier – Methylococcus capsulatus. De bruker metangassen som energikilde. Bakteriene deler seg og blir flere, og er plutselig potensiell menneskemat.

For å unngå at patogener, organismer som gjør oss syke, skal få boltre seg, har forskergruppa gjort forholdene i reaktoren ekstreme. De har for eksempel testa ut hvilke bakterier som tåler høy varme og basiske omgivelser. Thermus aquaticus ble dyrka frem ved 70 ºC, dette er en svært næringsrik bakterie som inneholder 61 prosent protein og 16 prosent fett.

Mark Watney, spilt av Matt Damon, måtte dyrke poteter i sin egen avføring i filmen The Martian. Foto: 20th Century Fox

– Sært

Forskergruppa er fortsatt på forsøksstadiet, men synes de foreløpige resultatene virker lovende.

– Komponentene har vist seg å være robuste, og de bryter ned avfallet hurtig. Det er en av grunnene til at dette kan egne seg til romfart, det går så mye fortere en å dyrke poteter, sier Christoffer House i ei pressemelding.

House er en av forfatterne av rapporten, som er publisert i Life Sciences in Space Research.

Pål Trosvik, som er mikrobiolog ved UiO, sier at dette er noe av det særeste han har lest på lenge. Han forteller at selve konseptet med å omdanne avføring til mat ikke er nytt, men at det frem til nå bare har blitt brukt til å lage dyrefôr.

– Men det er ikke noe tvil om at det kan fungere til å lage mat til mennesker også, selv om det høres motbydelig ut. Jeg ville nok ikke spist det.

Astronautene på ISS resirkulerer allerede urin for å få vann, men bæsj kastes ut for å brenne opp i møtet med Jordas atmosfære.

House drømmer om at de en dag skal klare å hente ut 85 prosent av karbonet og nitrogenet i avføringa og omdanne det til protein uten bruk av kunstig lys eller vann.

– Det ville vært et fantastisk gjennombrudd for romfart.