Rav er som et vindu inn til den fjerne fortida. Inne i forsteinet kvae ligger godt bevarte fossiler fra mange millioner år tilbake.

For forskere er dette en unik måte å få et helt spesielt innblikk i tiden da dinosaurene levde.

Nå har man oppdaget det som kan være det minste fossilet av en dinosaur noensinne. Den reptillignende skapningen er regnet til å være nesten 100 millioner år gammel.

Den blir sammenlignet med verdens minste, levende fugl, kolibrien. Funnet er 1,5 centimeter fra baksiden av hodet til spissen av nebbet.

VERDENS MINSTE FUGL: Øgla inne i ravet blir sammenlignet i størrelse med kolibrien. Foto: Darwin-ekspedisjonen 2008

Kan gi nye svar

Oppdagelsen ble gjort i Myanmar (tidligere Burma), skriver forskere i det anerkjente tidsskriftet Nature.

Lene Liebe Delsett er paleontolog. Hun sier funnet er spennende på flere måter.

– For det første er det en puslespillbrikke for å forstå sammenhengen mellom dinosaur og fugl. Det er fortsatt mye vi ikke vet om hvordan noen dinosaurer utviklet seg til fugler, sier Delsett til NRK.

I tillegg synes paleontologen at størrelsen til den lille dinosauren er spennende. Teorien er at denne skapningen har levd på en øy, hvor en del dyr utviklet mindre kroppsstørrelse enn de gjorde på fastlandet. Det evolusjonære fenomenet kalles øydvergvekst.

Årsaken er ikke helt klar. Det kan være knyttet til at det er færre ressurser og mindre territorier. Dermed er veldig store dyr dårlig tilpasset, fordi de blant annet trenger mer mat.

– Slik kan man også forstå evolusjonen bedre, forteller Delsett.

På grunn av størrelsen til fossilet, som har fått navnet Oculudentavis khaungraae, tror eksperter at noen av de tidligste fuglene utviklet seg til å bli svært små.

STUDERER DINOSAURER: Lene Liebe Delsett sier det er en gåte hvordan dinosaurene ble til fugler. Foto: Karsten Sund / Universitetet i Oslo

Ikke sett noe lignende

Jingmai O’Connor er paleontolog i Kina. Hun sier dette er noe av det mest sjeldne hun har sett.

O’Connor sier at ingen nålevende skapninger er bygd på samme måte som den innkapslede fuglen.

Den har både tenner og nebb, og plater rundt øynene. Derfor tror man at den har vært aktiv om dagen

Dette avslører en økologisk nisje vi aldri visste eksisterte, forteller han til National Geographic.

Et funn med bismak

Forskerne mener at den bitte lille skapningen ser ut til å være nært beslektet med de fjærkledde dinosaurene Archeopteryx og Jeholornis.

Gjennom tiden har man gjort mange viktige, prehistoriske funn gjennom ravet i Myanmar.

Men oppdagelsene og forskninga har en bismak, forteller Lene Liebe Delsett.

Ravet, som er populært å bruke i blant annet smykker, er ettertraktert. Ofte blir det utvunnet i gruver. Flere mistenker at fortjenesten går til militære mål.

Dette er problematisk fordi FN har slått fast at de militære myndighetene i Myanmar driver etnisk rensing mot folkegruppen rohingya, noe som utgjør en forbrytelse mot menneskeheten.

Situasjonen er så komplisert. Du kan ikke garantere at hvert eksemplar ikke kommer med en viss smerte, sa Adolf Peretti til the New York Times.

Han er gemmolog og driver GemResearch Swisslab. Det er et privat laboratorium som spesialiserer seg på å spore opprinnelsen til edelstener, som rav, fra Myanmar.

Den norske paleontologen sier dette er grunnen til at mange mener man bør avstå fra å jobbe med disse funnene.

– Ravet er helt fantastisk, og her foregår det en storstilt handel. Det kan være et etisk problem, sier hun til NRK.

Myanmar: Der buddhister jakter muslimer Ekspandér faktaboks Myanmar fikk sin selvstendighet i 1948 etter flere tiår med britisk og japansk okkupasjon. I 1962 tok et militærregime over kontrollen av landet og Myanmar var lenge isolert fra omverden. Helt frem til 2011 var landet preget av isolasjon, økonomisk vanstyre og mangel på menneskerettigheter. Nå har landet vært igjennom flere demokratiske prosesser, men myndighetene anklages for alvorlige overgrep mot landets muslimske minoritet. Demokratiaktivisten Aung San Suu Kyi er i dag regjeringens leder, men hun kan ikke fungere som president siden hennes avdøde mann var utenlandsk statsborger. Kyi vant Nobels fredspris i 1991. Hun har vært en av Myanmars fremste demokratiforkjempere. Burmanerne er den dominerende folkegruppen i Myanmar og har vært i strid med andre folkegrupper. De senere årene er det inngått fredsavtaler i de fleste av konfliktene. Unntaket er den muslimske minoriteten, rohingyaene. De blir alvorlig undertrykt av buddhistene i Myanmar. FN hevder at rohingyaene er verdens mest forfulgte minoritet. Myndighetene i Myanmar anerkjenner ikke rohingyaene som statsborgere og mange muslimer er fratatt sitt statsborgerskap. De omtales i stedet som illegale innvandrere og er ikke ønsket i landet. I 2012 gikk grupper med buddhistiske ultranasjonalister til angrep på muslimene i den vestlige delstaten Arakan. Minst 200 muslimer ble drept og 125 000 flyktet fra området. Gjennom de neste årene har det skjedd flere lignende aksjoner over hele Myanmar. Høsten 2017 gikk militæravdelinger inn i de muslimske områdene og aksjonerte mot rohingyaene. Det skjedde etter at flere grenseposter var blitt angrepet. En rekke landsbyer ble brent ned. Flere muslimer ble drept eller utsatt for grove overgrep. Det er fremmet anklager om at de militære styrkene i Myanmar bedriver etnisk rensing. Det har skapt reaksjoner i flere muslimske stater som følger nøye med på utviklingen i Myanmar. Aksjonene ble møtt av internasjonal fordømmelse, men også myndighetene i Myanmar ble kritisert. Statsleder Aung San Suu Kyi har fått reaksjoner fordi hun ikke offentlig har tatt avstand fra aksjonene. I dag er de fleste av rohingyaene flyktet fra Myanmar. Folkegruppen bestod av mer enn en million mennesker. Mange har rømt til Bangladesh. Kilder: Store norske leksikon og BBC