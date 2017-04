Skal avsløre falske nyheter sammen med leserne

I tråd med hva andre mediebransjer bruker tiden sin på om dagen, har heller ikke italienerne latt muligheten løpe fra seg.

– I Italia snakkes det mye om falske nyheter nå, sier politisk kommentator og tidligere redaktør i den italienske avisen La Stampa, Alessandro Barbera til NRK.

Han viser frem en ny app som er under utvikling. Den skal få leserne til å hjelpe La Stampa med å avsløre falske nyheter.

Alessandro Barbera er politisk kommentator og tidligere redaktør i La Stampa. Foto: Filip Huygens / NRK

– Sannheten er, at den beste måten å bekjempe falske nyheter på, er å være troverdig. Kommuniser med leserne, foreslå verktøy for dem. Vi utvikler nå en spesiell app som lar deg skille verifiserte nyheter fra de uverifiserte, forteller Barbera.

Hva er egentlig «falske nyheter»? Ta en titt på videoen under for en rask innføring:

#Virkelighetskrigen Ekspandér faktaboks Gjennom #Virkelighetskrigen har NRK sett på flere sider ved dagens mediesituasjon. Nyhetssider med politiske agendaer ligger på delingstoppen, «falske nyheter» er på alles lepper og undersøkelser viser at mediene har en tillitsutfordring. Men er journalistikken i krise i møte med falske nyheter, eller ble falske nyheter til fordi journalistikken er i krise? NRK har besøkt en av byene som i fjor ble kjent som en «fabrikk» for falsk nyhetsproduksjon. Vi har spurt menneskene bak de politiserte nettsidene om hva etablerte medier gjør feil. Vi har også snakket med aktørene som tror de sitter på løsningen: teknologibransjen, politikere, forskere, psykologer, lærere og mediene.

Gir grønt og rødt lys

Nyhetene blir fargemerket etter trafikklysprinsippet. Rødt er en falsk nyhet, gul er tvilsom, mens grønn er sann.

Barbera viser frem et eksempel på en rød – altså en falsk ny nyhet – som ble tvitret av en italiensk senator. Nyheten han tvitret påstod at italienske myndigheter underslo styrken på jordskjelvet i Umbria i oktober, for å lure seg unna erstatningskrav.

Den franske avisen Le Monde har tatt i bruk en lignende løsning. De har laget en database med flere hundre nettsider de mener produserer falske nyheter, og laget en utvidelse kalt Decodex som folk kan laste ned til nettleseren sin.

Hett tema

Falske nyheter ble for alvor et tema i Italia under en folkeavstemning landet holdt i desember. Statsminister Matteo Renzi trakk seg, etter at han ikke fikk flertall for forslaget om endringer i grunnloven. Barbera mener feilinformasjon spilte en stor rolle.

La Stampa er en av Italias eldste aviser. Foto: Filip Huygens / NRK

– Derfor er det helt klart et problem som påvirker institusjonene. Trump-situasjonen viser oss også at alternativ informasjon kan nå helt til topps i institusjonene. Det er enda en grunn til å kjempe mot dette fenomenet hver dag, sier han.

Sjefen for det italienske konkurransetilsynet har grepet inn for å forsøke å finne en løsning på problemet, men Barbera mener det blir feil at myndighetene skal stå bak slike tiltak.

– Det er et hett tema om dagen. Sannheten er at en løsning som kommer fra toppen blir grunnleggende feil. Vi i media mener det er galt. Den eneste løsningen er god journalistikk, sier han.

Peker på Femstjernersbevegelsen

Barbera sier det italienske partiet Femstjernersbevegelsen (M5S) er de største synderne, selv om også andre partier har leflet med mindre troverdige nyheter.

– I Italia er Femstjernersbevegelsen den største eksperten på falske nyheter. Det finnes flere nettsider med tilknytning til Femstjernersbevegelsen som sprer falske nyheter, ofte om regjeringen og italiensk politikk, sier han.

Beppe Grillo leder Femstjernersbevegelsen, som beskyldes for å være involvert i spredningen av falske nyheter i Italia. Foto: Luca Zennaro / Ap

M5S kjempet mot Renzis forslag, men har nektet for å stå bak nettsider som sprer falske nyheter. Partiet beskyldes også for å være ansvarlige for at meslinger har spredd seg, som en følge av falske skremselsnyheter om vaksiner, skriver The Guardian.

Fakta om Femstjernersbevegelsen Ekspandér faktaboks Italiensk parti dannet av komikeren Giuseppe Piero Grillo, bedre kjent som Beppe Grillo i 2009.

Populistisk venstreparti som vil begrense politikernes makt, bekjempe korrupsjon, støtte småbedrifter og ha mer direkte demokrati.

De fem «stjernene» i navnet viser til fem kampsaker: Offentlig vannforsyning, bærkraftig transport, utvikling, fri internettoppkobling og miljøvern.

Partiet stilte til valg for første gang i 2013, og ble nest størst i nasjonalforsamlingen med en oppslutning på 25 prosent.

Grillo krevde i 2016 innstramming av oppholdstillatelse på humanitært grunnlag for asylsøkere. Tidligere i 2017 trakk partiet sin støtte til likekjønnet ekteskap, til tross for at et stort flertall av medlemmene støttet dette.

Partiet blir nå selv beskyldt for korrupsjon og maktmisbruk.

Partiets Virginia Raqqi er borgermester i Roma, siden 2016.

Men selv om Barbera er imot at politikere skal avgjøre hva som er falske og ekte nyheter, er han ikke nødvendigvis motstander av politiske vedtak.

– Sannheten er at man ikke kan fastslå fra toppen hva som egentlig er falske nyheter. Risikoen for å sette ytringsfriheten i fare er veldig høy. Jeg mener det eneste gjennomførbare tiltaket er å straffe hatefulle nyheter, slik Tyskland delvis gjør. Det gir en rask reaksjon mot spesifikke personer, understreker han til NRK.

Femstjernersbevegelsen til NRK: – De er redde for oss

Femstjernersbevegelsens Eleonora Evi, som også sitter i EU-parlamentet, skriver til NRK at anklagene mot partiet er feilaktige.

– I dette landet er presse og politikk dypt sammenflettet. De tradisjonelle avisene produserer selv falske nyheter og propaganda til fordel for regjeringen og det ledende partiet PD, sier hun.

M5S har bedt EU-kommisjonen om å fjerne pressestøtten fordi de mener den medfører lobbyisme.

Evi mener falske nyheter er et stort problem, men advarer mot å krysse grensen til sensur og undergraving av ytringsfriheten.

– M5S ble født på internett og på gata, og blandet den tradisjonelle debatten med mulighetene som tilbys på internett. Muligheten til å informere, dele, bestemme og stemme. Tradisjonelle politiske partier har ikke innsett hvem vi er ennå, eller så er de redde for oss og prøver å undergrave oss, sier Evi.