Sammenstøt ved partikontor i Barcelona da politi konfiskerte valgmateriell

Spansk politi konfiskere i dag materiell laget i anledning den planlagt folkeavstemmingen om selvstendighet for Catalonia 1. oktober. Nasjonale myndigheter har for rettslig kjennelse på at avstemmingen er ulovlig prøver å stanse avstemningen. Dagens tumulter var utenfor partiet CUPs partikontor i Barcelona. CUP (Popular Unity Candidacy) er for selvstendighet for Catalonia.