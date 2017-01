Duarte ønsket den russiske marinen velkommen

President Rodrigo Duarte ønsket i dag den russiske admiralen Eduard Mikhailov velkommen til Manila. Duerte sa at "Vi ønsker velkommen våre russiske venner. Dere kan legge til kai her når som helst for å koble av, få ferske forsyninger eller kanskje som våre allierte for å beskytte oss."