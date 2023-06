Zainab blei kasta ut av leigebustaden medan ho var på ferie

– Eg er sjokkert over at dette går an i Noreg.

Det seier Zainab Abbas Amirali etter eitt års kamp mot sin gamle utleigar.

Etter å ha blitt kasta ut av leigebustaden medan ho var på ferie, står ho framleis utan eigendelane sine.

– Eg har lånt kle av mamma, og lappa saman gamle jeans, seier ho.

Det heile starta med to kollegaer som blei venninner og valde å bu saman i Bergen.

I dette leilegheitsbygget på Gyldenpris i Bergen begynte tvisten. Foto: Skjermbilete / Finn.no

Hausten 2021 flytta venninna, som var huseigar ut, og Zainab vart buande med tre nye romkameratar.

Det vart aldri skrive under ei leigekontrakt.

Så gjekk det gale mellom dei tidlegare venninnene.

NRK har snakka med utleigar-venninna, som ikkje vil stå fram med namn.

I slutten av mai 2022 ville utleigar-venninna selje bustaden medan marknaden var god, og ho bad Zainab om å finne seg ein ny plass å bu.

NRK har sett SMS-er som viser at denne førespurnaden kom 25. mai.

– Det ville eg ikkje gå med på. Eg tenkte å flytte ut i august, seier Zainab til NRK.

Tre dagar seinare (28. mai) skulle ho og kjærasten på ferie til Hellas.

Zainab fekk likevel berre éi veke på seg til å flytte ut.

– Eg ville berre bli kvitt ho, seier utleigaren til NRK.

30 prosent av dei som bur i Bergen leiger ein bustad, viser tal frå SSB. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Å kaste ut ein leigetakar i løpet av sju dagar er ikkje innanfor Huseierloven.

– Dette er eit eksempel på korleis det ikkje skal gjerast, seier advokat Anders Leisner i Huseierne.

Uavhengig av om det eksisterer ein kontrakt, så har leigetakar minimum ein månad på seg til å flytte ut.

– Sjølv om utleigar har ein sakleg grunn for oppseiing, som sal av bustad, betyr ikkje dette at du kan kasta ut ein leigetakar på éi vekes varsel, seier forbrukarjurist Nora Wennberg Gløersen.

Rettigheter som utleier og leietaker Ekspander/minimer faktaboks Det er ingen krav om at en leieavtale må være skriftlig. Muntlige avtaler er også gyldige, og bindende for begge parter. Forbrukerrådet vil likevel alltid råde deg til å inngå en skriftlig leiekontrakt. Da kan dere enkelt finne ut hva som er avtalt dersom det oppstår problemer eller uenigheter i leieforholdet. Har du ikke en skriftlig leieavtale med utleier, gjelder fortsatt reglene i husleieloven. Utleier kan bare si opp leieavtalen der det foreligger en saklig grunn. Normalt vil salg av bolig være en saklig grunn for oppsigelse. Selv om utleier har en saklig grunn for oppsigelse, betyr ikke dette at du kan kastes ut på én ukes varsel. Først må utleier sende en skriftlig, godt begrunnet oppsigelse. I oppsigelsen skal du få informasjon om at du har mulighet til å protestere på oppsigelsen, og konsekvensene dersom dette ikke blir gjort. Hvis dere ikke har avtalt noe om oppsigelsesfrist, skal den være på tre måneder. Det betyr at du skal ha relativt god tid på deg til å finne et nytt sted å bo, og flytte ut av leiligheten. Utleier har absolutt ikke lov til å låse seg inn i leiligheten du leier mens du er på ferie, pakke sammen tingene dine og frakte dem bort med et flyttebyrå. Utleier kan i utgangspunktet bare gå inn i leiligheten dersom det skal utføres tilsyn eller nødvendig vedlikehold, og i de tilfellene skal du få beskjed på forhånd. En utleier kan faktisk aldri fysisk kaste ut en leietaker av boligen. Hvis leietaker ikke flytter ut etter at leiekontrakten er utløpt eller sagt opp, må utleier be namsmannen om hjelp til jobben. Dette er en lang og komplisert prosess, og selv i disse tilfellene får leietaker en frist på 4 uker til å pakke sammen og hente eiendelene sine. Kilde: Forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen, Forbrukerrådet

Fekk ikkje henta eigendelane

Då Zainab kom heim frå ferien (4. juni), var nøkkelkortet hennar til leilegheitsbygget deaktivert.

– Eg stod der med berre handbagasje, seier ho.

I mellomtida hadde eit flyttebyrå henta eigendelane hennar og plassert dei på eit lager.

Der står eigedelane framleis – eitt år seinare. Bakgrunnen er ein tvist om kven som skal betale flyttebyrået.

Etter rundar i Husleigetvistutvalet og seinare i Hordaland tingrett er det klart at utleigar må betale tilbake husleiga for juni, samt utgifter til flytting og lagerleie ut august 2022.

I tillegg må den tidlegare venninna ut med ein erstatningssum på 2300 kroner for eigendelar som Zainab kjøpte i tida ho var utan eigendalane sine.

Den akkumulerte lagerleia sidan september 2022 må Zainab sjølv betale for.

– Kvifor henta du ikkje ut tinga dine før?

– Det kosta meg 7500 kroner, og det er mykje for ein student.

Zainab har no tatt flyttebyrået for retten for å få ut tinga sine.

Ikkje lov å flytte eigendelane

Forbrukarjurist Nora Wennberg Gløersen i Forbrukarrådet meiner utleigar ikkje kunne ta eigendelane til Zainab ut av leilegheita.

– Utleigar har ikkje lov til å låse seg inn i leilegheita du leigar medan du er på ferie, pakke saman tinga dine og frakte dei vekk, seier ho.

Rettigheter som utleier og leietaker Ekspander/minimer faktaboks Det er ingen krav om at en leieavtale må være skriftlig. Muntlige avtaler er også gyldige, og bindende for begge parter. Forbrukerrådet vil likevel alltid råde deg til å inngå en skriftlig leiekontrakt. Da kan dere enkelt finne ut hva som er avtalt dersom det oppstår problemer eller uenigheter i leieforholdet. Har du ikke en skriftlig leieavtale med utleier, gjelder fortsatt reglene i husleieloven. Utleier kan bare si opp leieavtalen der det foreligger en saklig grunn. Normalt vil salg av bolig være en saklig grunn for oppsigelse. Selv om utleier har en saklig grunn for oppsigelse, betyr ikke dette at du kan kastes ut på én ukes varsel. Først må utleier sende en skriftlig, godt begrunnet oppsigelse. I oppsigelsen skal du få informasjon om at du har mulighet til å protestere på oppsigelsen, og konsekvensene dersom dette ikke blir gjort. Hvis dere ikke har avtalt noe om oppsigelsesfrist, skal den være på tre måneder. Det betyr at du skal ha relativt god tid på deg til å finne et nytt sted å bo, og flytte ut av leiligheten. Utleier har absolutt ikke lov til å låse seg inn i leiligheten du leier mens du er på ferie, pakke sammen tingene dine og frakte dem bort med et flyttebyrå. Utleier kan i utgangspunktet bare gå inn i leiligheten dersom det skal utføres tilsyn eller nødvendig vedlikehold, og i de tilfellene skal du få beskjed på forhånd. En utleier kan faktisk aldri fysisk kaste ut en leietaker av boligen. Hvis leietaker ikke flytter ut etter at leiekontrakten er utløpt eller sagt opp, må utleier be namsmannen om hjelp til jobben. Dette er en lang og komplisert prosess, og selv i disse tilfellene får leietaker en frist på 4 uker til å pakke sammen og hente eiendelene sine. Kilde: Forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen, Forbrukerrådet

Ho presiserer at utleigar berre kan gå inn i leilegheita dersom det skal utførast tilsyn eller nødvendig vedlikehald.

– Og i dei tilfella skal du få beskjed på førehand.

Huseierne vil ikkje innføre straffesanksjonar mot utleigarar som ikkje følger Husleieloven.

– Konsekvensane for utleigar er allereie der i form av erstatningsansvar, slik resultatet blei i denne saka, seier advokat Anders Leisner.

Fredag melde Kommunaldepartementet at dei set ned eit utval skal foreslå endringar i husleigelova.

– Husleigelova er ei viktig lov for rundt ein million leigarar, og for dei som leiger ut. Vi legg no opp til ein god og grundig gjennomgang av lova, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Gjelsvik undertrekar at mykje fungerer godt i leigemarknaden, men at det er nokre utfordringar.

– Utvalet skal gå gjennom husleigelova og mellom anna vurdere, og foreslå, endringar som styrkar leigarar sine rettar, sikrar grunnleggjande butryggleik og som gjer at lova er tilpassa situasjonen i leigemarknaden,

Utvalet skal levere ein delrapport innan 31. januar 2024 og ein sluttrapport innan 15. oktober 2024.

Kommunaldepartementet svarer Ekspander/minimer faktaboks Statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti – Det skal vere føreseieleg og trygt å leige. Då er det viktig at leigarar og utleigarar kjenner til spelereglane for leigeforhold og følgjer dei. Vi veit at både leigarar og utleigarar ofte stiller uførebudd når dei inngår ein leigeavtale. Dei kjenner ikkje godt nok til kva rettar og plikter dei har. KDD utarbeider ikkje eit strategidokument, men vi jobbar no saman med aktørar på leigar- og utleigarsida for å gjere folk betre kjent med spelereglane for leigeforhold og finne konkrete løysingar. Vi skal følgje opp dette arbeidet framover. Vi set også ned eit utval som skal gå gjennom sjølve husleigelova og mellom anna gjere den enklare å lese også for alle som ikkje er juristar. Husleigetvistutvalet (HTU) har også mykje informasjon om rettar og plikter i eit leigeforhold på nettsidene sine, og behandlar saker om leie av bustad. Både leigar og utleiger kan sende inn klage til HTU. Det nyaste tiltaket for betre informasjon om utleige er boligdugnaden.no. Der finn du informasjon om kva du bør gjere før du leiger ut, undervegs i leigeforholdet og korleis du går fram for å finne ein leigebuar. Vi treng gode leigebustader i Noreg, i ein velfungerande leigebustadmarknad der både utleigarar og dei som leiger kjenner spelereglane.