Zahraa (20) opplevde rasisme på open gate – no skal ho møta gjerningsmannen i Konfliktrådet

Rett før jul, på veg til Bergen sentrum følgde ein mann etter 20 år gamle Zahraa og ropte rasistiske ting til ho.

Etter fleire tilrop klarte ikkje den elles sindige Zahraa å halda kjenslene inne.

Ho tok og mobilen og filma seansen, og delte filmen på sosiale medium, der han spreidde seg til fleire.

Etter NRK skreiv saka har mannen meldt seg sjølv til politiet, og påtalemakta har no sendt saka til tingretten i ekspressfart.

Politiet og statsadvokaten føreslår bot og fengsel på vilkår for mannen.

Vilkåret er at dei skal møtast i konfliktrådet.

Konfliktrådet Ekspandér faktaboks Konfliktrådet kan gi bistand i konfliktsaker ved å invitere til en konstruktiv samtale der naboer møtes ansikt til ansikt.

Megleren (eller meklerne) som leder møtet er upartisk. Oppgaven er å tilrettelegge for en arena der folk kan snakke sammen – og se om de kan komme fram til en løsning begge kan godta.

Det er frivillig å møte i konfliktrådet. De tar kontakt med den andre parten og spør om de kan tenke seg å møte. Det er partene som bestemmer innholdet i en eventuell avtale.

I Norge er det 22 konfliktråd med 440 meklere.

Konfliktrådet er ikke stedet for en juridisk avgjørelse.

Konfliktråd er gratis og møte holdes i hjemkommunen.

– Greitt å få ei orsaking

Zahraa meldte aldri saka til politiet, men er glad for at han gjorde det sjølv.

Ho seier at målet hennar er oppnådd.

– Eg syns det er veldig greitt å få ei orsaking. Målet mitt var at han forstår at det han gjorde ikkje var greitt og at han ikkje skal gjera slikt igjen, seier Sahib til NRK.

Mannen som sjikanerte Zahraa, ynskjer ikkje å kommentere saka, men NRK får opplyst av sonen hans at det har vore ein psykisk påkjenning, og at dette er ein sak han helst vil få ut av verda.

Mann blir konfrontert på gata for rasistiske fråsegn Du trenger javascript for å se video. Mann blir konfrontert på gata for rasistiske fråsegn

Høgt prioriterte saker

Hendinga blir klassifisert som ein hatefull ytring.

Politiadvokat i Vest politidistrikt Katrine Engelsgjerd Eikestad, seier denne typen saker er høgt prioriterte frå riksadvokaten si side.

– Kvart år får me vite kva saksområde riksadvokaten prioriterer, og dette er saker me har hatt spesielt fokus på over tid, seier Engelsgjerd Eikestad.

HØGT PRIORITERTE SAKER: Politiadvokat Katrine Engelsgjerd Eikestad seier politiet har særs høgt fokus på denne typen saker.

At partar møtast i Konfliktrådet i sånne saker er ganske uvanleg.

Engelsgjerd Eikestad seier at eit viktig omsyn er ein vurdering av at Zahraa ikkje skal måtte oppleva fleire krenkingar gjennom å møta mannen igjen.

Når det er snakk om bot i slike saker er det ofte ein sum som svarar til ein månadsløn.

I denne saka blir bota redusert til 8000 kroner sidan han godtek mekling i Konfliktrådet. Bota er føreslått frå politiet og statsadvokaten, men det er retten som avgjer.

I 2020 var det 65 tilfelle av hatkriminalitet som vart melde til politiet i Vest Politidistrikt.

Politiet i Bergen jobbar tett med Bergen kommune, og andre politidistrikt for å førebygga hatkriminalitet og radikalisering

– Oslo politidistrikt har oppretta ei eigen hatkrimgruppe, som er svært fagleg kompetente. Dei konfererer me ganske ofte med, seier Engelsgjerd Eikestad.

NRK har tidlegare skrive om dommar på bakgrunn av hets, mellom anna den historiske dommen om ein 52 år gamal mann frå Bergen som hetsa ei transkvinne.