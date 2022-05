Korleis ein taklar å få livet snudd opp ned etter ei ulukke, vert takla på veldig mange forskjellige måtar.

Per Oretorp har i 15 år jobba som assisterande generalsekretær i Personskadeforbundet. Før det jobba han på kirurgisk avdeling på Ullevål Universitetssjukehus. I løpet av desse åra har han møtt eit utal personar som har opplevd alvorlege trafikkskadar. Han understrekar at kvar sak er forskjellig, men at det er ein del ting som går att:

– Den personlegdomen som ein har før ulukka tek ein ofte med seg etter ulukka. Er ein glad og positiv, er ein ofte meir robust og har større motstandskraft til å takla vanskelege utfordringar. Eit døme er Birgit Skarstein, seier han.

Personar, som Robert Skogvold, som er kreative og har praktisk kunnskap før ei ulukke, vil ofte stå betre rusta til å finna løysingar.

– Ein kan samanlikna med det å gå seg vill i skogen. Nokon vil velja å setja seg ned, medan andre vil søkja å finna utvegar, seier han.

Ifølgje Oretorp er det ofte dei som «berre» får fysiske skader som klarar seg best. Dette er også skader som er synlege og lettast å få aksept for elles i samfunnet.

– Skadar som råkar dei kognitive evnene, eller at ein får kroniske smerter som eigentleg ikkje er synlege for andre. Desse skadde opplever fleire problem og mindre forståing i kvardagen. Om ein kan stå eller gå som vanleg, er det vanskelegare for andre å forstå at ein ikkje kan jobba, seier han.

Som råd til dei som opplever ei alvorleg ulukke, seier Oretorp at ein må prøva å skapa litt orden i kaoset som oppstår.

– Ein treng å skapa ein ny verkelegheit, og få nokre faste punkt å lena seg mot. Nokon klarar mykje sjølv, medan andre treng meir støtte. Me er alle ulike i korleis me meistrar, tilpassar oss og vinn over vanskelege livssituasjonar. Individuelt tilpassa rehabilitering er avgjerande for at alle skal få moglegheit til å nå sitt fulle potensial, seier han.