Hvordan vinne over en «uovervinnelig» trend?

Å ha et trumfkort som Kjartan Lauritzen på hånd er en god start.

En kjent artist, en som er garantist for liv og leven.

Foto: NRK

For det er det bygda trenger, leven, og ikke minst liv.

At artisten har flyttet hjem til Balestrand, er derfor en unik mulighet for den lille vestlandsbygda.

Som så mange andre bygder i Norge sliter de med å holde på innbyggerne sine.

Du har sikkert hørt det før:

Bygdene dør, distriktene blør og småkommunene visner.

Folk, og særlig ungdommen, rømmer til byene, mulighetenes marked.

ETTERTRAKTET: Oslo nyter godt av innenlands tilflytting, og har en ung snittalder sammenlignet med resten av Norge. Foto: NRK

Trenden er like tydelig som den er omfattende.

Men så var det Kjartan Lauritzen da.

Ung? Yes. Kjendis? Yes. Tilbakevendt bygdegutt? YES!

Artistens bevegelse mot strømmen er ikke tilfeldig:

Han vil gjøre Balestrand til en «fet» bygd, en bygd som klarer å tiltrekke seg nye beboere.

– Én ting skal være sikkert: Jeg flytter ikke hjem for å kjede meg!

Foto: Eilert Fredlund Bjander

Spørsmålet er bare, vil han få det til?

Vekk med det gamle

Om Balestrand ikke er en fet bygd fra før, er den om ikke annet idyllisk.

Bygda ligger et stykke inn i Sognefjorden, omgitt av dramatiske fjell og vakre landskap.

NASJONALROMANTISK: Utsikten over Balestrand hadde gjort seg som motiv for Tidemand og Gude. Foto: Bjørn Skanke Sande

Så vakkert er det, at selveste Keiser Wilhelm II av Tyskland bare måtte komme på en siste ferie i 1914, selv om første verdenskrig sto på dørterskelen hjemme.

Da telegrammet om at krigen offisielt hadde brutt ut kom den 25. juli, måtte keiseren motvillig reise tilbake til Sentral-Europa for å rydde opp i rotet.

ADELIG: Den tyske keiseren var glad i Balestrand, og hadde bygda som en av sine faste feriedestinasjoner. Foto: NTB / NTB

Det er en historie Balestrand naturligvis har visst å spille på siden.

Men historien er over hundre år gammel og blir ikke yngre. Som ordtaket sier:

«Out with the old, in with the new».

– Vi kan jo ikke fortsette å leve av menn som tilhører fortiden. Slikt drar ikke unge folk til bygda, forteller «det nye».

Foto: Eilert Fredlund Bjander

Kjartan Lauritzen – eller Per Áki Sigurdsson Kvikne som han egentlig heter – har sammen med kjæreste Randi Sognnæs Aamot og storebror Theodor «Teddy» Áki Sigurdsson Kvikne, lagt en plan for å lokke nettopp ungdommen tilbake til Balestrand.

I kjernen av planen står et spontankjøpt bygg: Et hotell, i Balestrand, utfordrende nok kalt Balestrand Hotell.

TRIOEN: Per, Randi og Teddy foran hotellet. Må ikke glemme hunden Biggie Smalls, limet i gruppen. Foto: NRK

– Vi skal gjøre dette om til Norges neste kreative «hub» og kultursenter. Glem turister med kart og kompass, vi vil tiltrekke oss unge nordmenn som er glad i musikk, mat og drikke, forklarer Per.

Et hotell på stell

Randi skynder seg å legge til at det med alder egentlig ikke er så nøye.

– De må ikke være unge, vi vil bare ha eventyrlystne, fete folk her. Vi har hatt flere amerikanske 60-åringer som har sagt at de digger konseptet og vil komme igjen.

Foto: Eilert Fredlund Bjander

For å tydeliggjøre overgangen fra vanlig turisthotell til kreativt senter, skal produsenter, designere, fotografer og kunstnere være med å lage blest rundt det hele.

De kreative sjelene skal få bruke hotellet som en base hvor både kunst, musikk og mote blir til.

Målet er å etter hvert ha flust med arrangementer og aktiviteter som engasjerer de unge.

Foto: NRK

– Vi ønsker å vise folk fra Bergen og andre byer at dette er en fet plass å være, at det skjer ting her, utdyper Per.

Og selv om utsiden av Balestrand Hotell kanskje ser beskjeden ut, med en fasade som lengter etter 80-tallet, vitner innsiden om en plass i endring.

NØYSOMT: Utsiden av Balestrand Hotell er ikke stivpyntet, det er noe annet enn dragestilen på kjente Kviknes Hotell borti gaten. Foto: NRK

Per, Teddy og Randi har kledd lobbyen i friske farger og utstyrt den med både bar, biljardbord og brettspill.

80-tallet har måttet vike for trendy, enkle funkismøbler, antakelig ment for å tåle noen harde kvelder.

Foto: Eilert Fredlund Bjander

– Det er her vi skaper det viktigste: En møteplass som er åpen for alle. Dette skal bli en merkevare, et bevis på alt som er mulig å gjøre i lille Balestrand, forteller Teddy.

Han opplever at konseptet allerede har skapt en del «buzz» i bygda.

Foto: Eilert Fredlund Bjander

Og det er kanskje ikke så rart, med tanke på hva de alt har rukket å stelle i stand.

Gnisten tennes

Det tok nemlig ikke lang tid fra trioen overtok hotellet våren 2022, til første store begivenhet var stablet på beina:

Balestrand Badeklubb-festivalen.

– Det var på en måte en test for å se hvor langt vi kunne gå. Vi prøvde oss med tusen billetter, noe jeg følte var ambisiøst, men så solgte vi ut lenge før festivalen gikk av stabelen, forteller Per, som selv var hovedartist det året.

SHOW: Per opptrer som Kjartan Lauritzen foran et livlig publikum Foto: NRK

Med så mange feststemte ungdommer på vei til bygda, var han usikker på hvordan de fastboende ville reagere.

Dette var tross alt det første store arrangementet med utspring fra Balestrand Hotell.

Uten støtte fra de lokale ville det bli svært vanskelig å fortsette satsingen.

Som den organisatoriske i trioen, var Teddy spesielt nervøs.

Foto: NRK

– Jeg var jo redd for at bygda skulle synes det ble for mye bråk. At dette vil vi ikke ha, en masse ungdom som skal feste og kose seg liksom. Men der tok jeg så jævlig feil, det var bare kjærlighet å spore.

Festivalgåerne ble tatt godt imot, og etter hvert ble hele bygda med på festen.

Noen av de tilreisende ble så komfortable at de til og med slo leir i hagene til folk.

– Hun ene som bor litt baki her hadde fire telt i hagen! Men det synes hun bare var hyggelig, så hun kom ut den ene morgenen med boller og kaffe til hele gjengen, utdyper Teddy.

Det var da Per, Teddy og Randi skjønte at bygda generelt var sultefôret på fest og moro.

ARRANGEMENT: Trioen liker å stelle i stand moro for seg selv og andre, og det kommer godt med i lille Balestrand. Foto: NRK

Å ha én stor begivenhet i året er en start, men det er ikke nok. Skal besøkende ungdom få lyst til å bli værende i Balestrand må det mer til.

For tross vitamininnsprøytningen fra hotellsatsingen er det ingen tvil om hvilken vei formpilen har pekt de siste årene.

Skipet som må snus

Kun 806 personer bor i Balestrand, en markant nedgang fra de 843 personene som bodde der i 2020.

Samme år mistet bygda sin kommunestatus, og ble en del av Sogndal kommune.

KOMMUNALT: Kommunehuset i Sogndal. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Som for alle andre var 2020 et år å glemme for Balestrand.

Arnstein Menes, som er ordfører i Sogndal kommune, erkjenner at utviklingen ikke er optimal.

– Det blir født relativt få unger i Balestrand og det er en utfordring. Det er en sakte, men tydelig nedadgående trend hva angår innbyggere.

ORDFØRER: Arnstein Menes er ordfører i Sogndal kommune, som Balestrand er blitt en del av. Foto: Sogndal kommune

Han legger til at selve kommunen opplever en befolkningsvekt, men at Balestrand av ulike årsaker ikke opplever det samme.

– Det er jo ikke så mange jobber der. Tradisjonelt har det kun vært kommunen og en privat videregående som har hatt flere ansatte. Klart det er jobber i regionen, men det krever at man er villig til å forflytte seg litt.

Den største utfordringen for den idylliske vestlandsbygda er likevel ikke arbeidsmarkedet.

NATUR: Omgivelsene rundt Balestrand er særdeles postkortvennlige. Foto: Waree Lyngstad

Arnstein Menes påpeker at det etter pandemien tross alt er mulig å ta med seg arbeidsplassen hjem. Det er ikke lenger en nødvendighet å bo i nærheten av jobben.

Men om folk vil flytte til Balestrand må de gjennom det virkelige nåløyet:

Boligmarkedet.

– Én av problemstillingene er at mange av husene er feriehus. Om sommeren er det mange flere i Balestrand enn resten av året, og en god del av husene eies derfor av ferierende.

Foto: Maria Gunnarsdotter Svedal

Med andre ord, relativt få hus i bygda er tilgjengelig for fastboende.

Menes forklarer at det er en problematikk som diskuteres ofte, men at det er vanskelig å finne noen konkrete løsninger.

Kommunen kan tross alt ikke bare kaste feriefolket ut av husene, det hadde vært noe ufint.

BEBYGGELSE: En gate i Balestrand, med klassiske, ettertraktede trehus. Foto: Eilert Fredlund Bjander

– Vi kan ikke regulere det. Om noen fastboende flytter ut er det ikke så enkelt å styre hvem som skal overta.

Misnøyen

Som ellers i boligmarkedet blir det dermed tykkelsen på lommebøkene som styrer.

Og til Teddys store frustrasjon, opplever han at det som oftest gagner pengesterke turister.

– Boligprisene her er så sinnssykt høye fordi rike folk rundt omkring vet at Balestrand er fint. Det var et hus til salgs ved sjøen her som en lokal var interessert i, og da kom det en fyr fra Oslo og smalt masse penger i bordet før huset var tilgjengelig for offentlige bud.

Foto: Eilert Fredlund Bjander

Som et resultat har Teddy selv gått til ordfører Menes og sagt at det må innføres en form for boplikt for kjøpere.

Det hjelper lite å skape en attraktiv bygd om det er umulig for interesserte tilflyttere å skaffe seg et sted å bo, argumenterer han.

Og mangelen på fastboende blir ytterligere forsterket av drivkraften som preger alle bygder i Norge:

Sentralisering.

Tilbud og muligheter flyttes fra mindre bygder til større tettsteder.

BUSINESS: I Oslo er mulighetene mange, med et jobbmarked som vokser i en voldsom fart. Foto: Anders Fehn / NRK

Selv åpnet Randi nylig en tannlegeklinikk i Balestrand, og motvirket litt av sentraliseringskreftene bygda kjenner på.

Voksne som før måtte reise helt til Sogndal for en tannlegetime, fikk plutselig et tilbud like borti gaten.

Men Randi er unntaket snarere enn regelen.

Foto: Eilert Fredlund Bjander

– Gjennom hele oppveksten har vi kjent på sentraliseringen. Det ene tilbudet etter det andre har forsvunnet fra bygda fordi det skal spares penger.

Hun trekker frem kommunesammenslåingen med Sogndal som et godt eksempel.

– Da ble det færre tilbud for beboerne her siden mye ble flyttet inn til det nye kommunesenteret. Det er ikke positivt for oss å bare være en utkant av Sogndal.

Foto: Eilert Fredlund Bjander

Hun opplever at politikken generelt favoriserer byer på bekostning av bygdene.

Per slenger seg på kjærestens resonnement.

– Hvis du hadde fått hjerteinfarkt nå, vet du hvor lang tid det ville tatt før du hadde fått hjelp? Opptil en time med venting på ambulanse.

Foto: Eilert Fredlund Bjander

De er frustrerte alle tre, både over sentraliseringen og den tilknyttede fraflyttingen.

Og Balestrand er kun et eksempel på hva som skjer med bygder over hele landet.

Forlatt og «forgubbet»

Kort og godt krymper de, både i antall og størrelse.

Tallene er tydelige:

Under 18 % av Norges befolkning bor på bygda i dag, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det er en dramatisk nedgang siden 40-tallet, hvor omtrent halvparten av befolkningen hadde bygda som sitt hjem.

REDUSERT: Bygde-Norge hadde en annen status og tiltrekningskraft før i tiden. Her, Aurlandsvangen på 40-tallet. Foto: Normann

– Sentraliseringen som fant sted, med en voksende industri i byene og et overskudd av arbeidskraft på bygda, ble ikke sett på som et problem den gangen. Sentralisering bidro både til bedre utdanning og til velstandsvekst, forteller Jostein Brobakk, kommuneforsker ved Ruralis.

Han utdyper at godene med sentralisering etter hvert har nådd sin grense, men at flyttetrenden likevel er like sterk nå som da.

STATSVITER: Forsker Jostein Brobakk jobber mye med Bygde-Norge, særlig distriktskommunene. Foto: Ruralis

Storbyene er overfylte og fortsetter å bli større, tross voksesmerter som arealpress og boligmangel.

Til gjengjeld står et skrantende Bygde-Norge igjen med utfordringer som får byene til å rødme.

– Mange bygder havner i en negativ spiral. De klarer ikke å holde på de unge, som trekkes mot større steder med flere muligheter. Den skjeve aldersfordelingen gjør igjen at bygda blir mindre attraktiv for ungdommen, som da fortsetter å flytte vekk.

Resultatet blir en «forgubbing» av bygda, et stillestående og lite innovativt miljø.

FORLATT: Et øde gårdstun i en bygd i Tokke, Telemark. Foto: OSKAR PUSCHMANN / OSKAR PUSCHMANN

Brobakk tror problemet er med på å gi Bygde-Norge et uheldig omdømme, at det fører til bygdeskepsis blant en del unge.

Men slaget er på ingen måte tapt.

Han påpeker at det er flere bygder som klarer seg bra, og at fellesnevneren ofte er bygder som klarer å tilby «bylignende» aktiviteter.

Ting som kafeer, barer og kultursatsinger har en bevist tiltrekningskraft mot unge.

LIV: Baren i lobbyen på Balestrand Hotell skal både bli en arena for kulturinnslag og en samlingsplass for alle i bygda. Foto: Eilert Fredlund Bjander

– Urbane innslag kan nok oppleves å ha et intellektuelt tilsnitt som virker appellerende. Vi har gjort undersøkelser med unge i distriktene, og det å ha et godt kulturtilbud trekkes frem som viktig blant veldig mange.

Tilfeldigvis er dét Brobakk etterlyser ikke helt ulikt scenarioet som utspiller seg i Balestrand.

Kan det være at Per, Teddy og Randi rett og slett har truffet spikeren på hodet med sin kreative satsing på Balestrand Hotell?

Når enden er god ...

Om ikke annet har hotellet hvert fall ikke fått den kjipe spikeren, spikeren i kista.

Hovedpersonene selv er optimister, og ser lyst på fremtiden til både bygda og kulturhotellet.

Stadig oftere klarer de å arrangere noe gøy, og innbyggerne virker å like utviklingen.

Foto: NRK

– Nylig hadde vi en rave-helg på Balestrand Hotell. Da sto det en fyr i 40-årene her, en som hadde unger og alt, og danset til klokken fem om morgenen. Han sa sånn: «Fyfaen folkens, jeg har alltid drømt om at noe som dette skulle skje her i bygda».

Teddy innrømmer at slike øyeblikk er «bensin på motivasjonsbålet» deres.

Og som om ikke det var motivasjon nok, har Per og co. allerede fått noen hint om at de er i ferd med å nå hovedmålet:

Å lokke flere unge til bygda.

Flere venner av dem har nemlig sagt at de har lyst å flytte til Balestrand på permanent basis.

At de vil ta med seg jobben dit og slå seg ned.

GJENG: Vennene til Per, Teddy og Randi på Balestrand Hotell for å ha det gøy. Kanskje blir flere av dem fastboende i nær framtid. Foto: NRK

I ulike gruppechatter deles husannonser fra FINN.no så snart de dukker opp.

– Så om noen år har det kanskje kommet 10–20 flere unge til bygda, og vi kan holde hotellet åpent hele året. Det trenger naturligvis ikke være stinn brakke hver helg. Det viktigste er at det alltid er et tilbud her, forteller Per.

Foto: NRK

Også ordfører Arnstein Menes har fått med seg håpet som rår i Balestrands yngre rekker.

– Ja, det er faktisk en del optimisme i bygda nå. Det Per, Teddy og Randi har gjort med hotellet og de festivalene er kjempegøy. De har en tiltrekningskraft mot unge som er veldig positiv.

Så gjenstår det å se om Balestrand faktisk klarer å bli en løvetannsbygd som trosser statistikken.

Om de klarer å bli en bygd som «får det til», som vokser og blir attraktiv for unge.

HÅP: Med Kjartan Lauritzen i sving kan det bli mye liv, selv i en liten bygd. Foto: NRK

Uansett hva som skjer har Per bestemt seg:

Han skal aldri flytte fra hjembygda igjen.

Kjartan Lauritzen har kommet for å bli