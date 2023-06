Lengst vest i Noreg, ved innseglinga til Sognefjorden, ligg Solund kommune.

900 øyar, holmar og skjer, og nesten like mange innbyggjarar.

– Det kunne godt vore fleire ferjer. Det er det einaste. Elles saknar eg ingenting.

Silje Alvheim og sonen Birk (14) er på veg heim etter eit ærend på fastlandet.

Motorduren har grodd saman med ferja, og har sett seg i salonginventaret. Eit laust sete singlar gjennom heile overfarten.

Klassen til Birk tel fire gutar, ingen jenter.

– Det går greitt, seier han.

I taket ovanfor har han funne ein stad å lade mobilen sin.

– Men på det neste trinnet er det tolv elevar, seier Silje.

Ho nemner turlaget, frisbeegolf-anlegget, symjebassenget, karateklubben og Nordsjø-turnusen som gjer at dei aldri manglar lege.

– Vi er stolte av kommunen vår, seier ho.

Fylkesvegen er ikkje meir enn to–tre meter i breidda, men trafikken følgjer ferjetidene, som taktvise pulsslag, og i mellomtida er vegbanen fri. Foto: Sigmund Krøvel-Velle.

Det er krise i Kommune-Noreg. Unge kvinner kan knapt vente med å komme seg vekk, og det som blir igjen er ungkarar, eldre og Robek-truslar.

Det er i alle fall kortversjonen.

Dei færraste forelska seg i namnet på Generalistkommuneutvalget, men mange fekk med seg konklusjonen:

Ingen norske kommunar greier å levere på tenestene dei er pålagde å gi til innbyggjarane sine, og aller verst er det i dei små kommunane.

Resepten? Større og «meir robuste» kommunar.

Same bodskap vart gjenteken i rapporten «Størrelsen teller», som kom i mai. Her fekk distriktskommunane skulda for at naturkrisa blir verre.

Medan Demografiutvalget åtvarar om at Distrikts-Noreg kan bli «ein gamleheim i naturskjønne omgivnader».

Men midt oppi all elendebeskrivinga er det også eit knippe små kommunar som går ... vel, ganske bra.

Blant dei Solund, det vesle øyriket med 768 innbyggjarar. Kva er løyndommen?

NRK har pakka reisebaggen i jakt på Solund-alkymien, den mystiske blandinga av ånd, vilje og materie som dei andre kommunane kan skjegle til.

– Om vi har kino? Det er bygdekino annankvar torsdag! Det er det eg prøver å fortelje deg: Vi har alt! seier Mahmoud Abu Alnujoum.

Til dagleg jobbar han i eit havbruksfirma, og no har han vore på fotballtrening til eldsteguten Omar.

– Eg har bursdag om to veker, seier han.

Mora i familien jobbar på aldersheimen i Hardbakke, nokre steinkast unna. Det er langt til Syria, som dei flykta frå, men i øyriket utanfor Sognefjorden har familien på fem funne ein ny heim og vorte sulingar gode som nokon.

– Eg går på handball og karate òg, seier Omar.

I Noreg er det rundt 300 øyar der det bur folk. Går det i lengda?

– Haha, har du gått opp hit før du fann nokon?

I eit elles tomt kommunehus på hovudøya Sula har NRK endeleg funne nokon å snakke med: ein bortgøymd bergensar på tørkeloftet.

Men Cathrine Grasdal er ikkje som bergensarar flest.

For det første synest ho det er like fint i Solund som i Bæærgen, og for det andre studerer ho korleis norske kommunar og fylke kan bli flinkare til å snakke saman.

– Dei har mykje å gå på, seier ho, og tilbyr seg å vise veg til grendehuset.

– Har du bil? Eg kan bli med og forklare vegen. Det er litt forvirrande med den gangvegen.

Eit par hundre meter unna, i Solund grendehus, har ordførar Gunn Åmdal Mongstad (Sp) klubba i gang kommunestyremøtet.

– Vi har ein heilt grei økonomi. Men utan Havbruksfondet hadde det vore stramt, seier ho.

14 kommunestyrerepresentantar sit i hestesko, og i hjørnet er det sett fram nokre bagettar med rekesalat.

– Kva er dette for noko? Krabbepinnar? seier ein av dei folkevalde.

Ein annan har studert økonomiplanen.

– Eller eg har vel mest skumma han, seier han.

– Kvifor svingar inntektene frå Havbruksfondet så mykje? lurar han.

– Vi legg opp til nøktern bruk av desse midlane, svarer ordføraren.

Ho legg til:

– Det er éin ting vi ikkje kan vedta, og det er positiv stemning. Men det har vi.

I Solund stiller fire parti med liste til årets val. Det er mykje til å vere ein så liten kommune. Strødd omkring ligg runde kampesteinar, som ser ut som om dei kan byrje å røre på seg kvart sekund, om det berre blæs hardt nok.

Blant ting kommunen har vedteke er symjebassenget, som elevar på fastlandet tek båt ut til Solund for å nytte seg av.

Spørsmålet om vindkraft, som riv og slit i kommunar langs kysten, løyste dei slik: Dei hadde ei folkeavstemming i 2012, og la den ballen død.

På toppen av det har kommunen nettopp tilsett ein eigen psykolog, og dei har kontroll på legeutgiftene. NRK har skrive om desperate utkantkommunar som tilbyr 300.000 kroner i veka for ein vikarlege.

Nede ved sjøen legg Roar Moe til kai. Han flytta til Litle Ferøy i 1997. Då kunne han ikkje vente lenger.

– Eg såg kva olja gjorde med oss, forklarer han.

Hans eigen vesle protest er å ta vare på den tradisjonelle kystkulturen, og å innvie nye slekter i han gjennom restaurering og foredrag.

– Du må treffe folk medan dei er unge, seier han.

– Vaksne er så ... dei er så bunde av val dei allereie har gjort.

Når han ikkje kjempar mot fossilalderen, kjempar han mot eit anna syndefall: sitkagrana.

Det importerte treslaget vart planta langs kysten på femti- og sekstitalet, for å gi ly og tømmer, men har sidan vakse til ugjennomtrengjelege vegger som ikkje berre skjermar for vinden, men også for sola, gleda og annan vegetasjon.

Han karakteriserer Solund-humoren som skarp. Skarp og realistisk.

– Og frisk. Lutra av vêr og vind.

– Solund er ein liten kommune. Noko du saknar her ute?

– Nei, eigentleg ikkje. Eller, du veit ... konsertar, teater. Sånne ting.

Utvær fyrstasjon, den vestlegaste i landet, vart bygd i 1900. Foto: Fylkesarkivet i Vestland. Hardbakke er administrasjonssenteret i Solund. Tettstaden har 290 innbyggarar og ligg ved Liasundet, sørvest på øya Sula. Foto: Fylkesarkivet i Vestland. Buskøy er ein gammal handelsstad i Solund med historie tilbake til byrjinga av 1600-talet. Foto: Fylkesarkivet i Vestland.

Ein køyretur og to båtturar vestover kan du, i alle fall om du legg godviljen til, sjå sverdmerke i svaberga etter Harald Hardråde og hæren hans.

Her kvesste dei sverda mot «Likberget» før dei freista å leggje under seg England. Slaget endå med fall ved Stamford Bridge.

Men merka det står, um mannen han stupa.

Like oppreist står Utvær fyr, sjølv om det vart skadd under krigen. 45 meter på sokkelesten har det ei lysvidd på 20 nautiske mil, like til Ytre Steinsund, der sulingane endeleg skal få bru.

Bruprosjektet har eksistert i uforpliktande variantar sidan sekstitalet, men i fjor byrja draumen å materialisere seg. Då starta arbeidet på den 835 meter lange brua som skal erstatte ferjesambandet mellom to av dei ytste øyene.

– Eg trur det når eg ser det, seier Aud Sølvi Brengenes, som har vore den einaste taxisjåføren i Solund i 37 år.

– Det blir fint med bru, men eg mistar ferje-påslaget, ler ho.

Fylkesvegen er ikkje meir enn to–tre meter i breidda, men trafikken følgjer ferjetidene, som taktvise pulsslag, og i mellomtida er vegbanen fri.

Mellom skarpe vegskjeringar og skrubba fjell dukkar det innimellom opp små «lommer» med furuskog og åkerlappar.

Her har folk budd i fleire tusen år, og kanskje har ikkje tida sprunge frå Solund enno heller.

Strødd omkring ligg runde kampesteinar. Det kan sjå ut som om dei kan byrje å røre på seg kvart sekund, om det berre blæs hardt nok.

Bak disken på Gjenbruket kafé står volontørane Ronja og Marit, frå høvesvis Tyskland og Nederland.

Dei to er med i eit frivilligprogram som legg til rette for at ungdom i Europa får jobbe i Noreg i eitt år. Besøk som nokre gonger blir til permanente flyttemeldingar og familietilvekstar.

19 år gamle Ronja skal eigentleg tilbake til Berlin i september, men har allereie utsett heimreisa med to månader.

På Instagram-kontoen sin deler ho drypp frå opphaldet, noko reiselivssjefen i kommunen er glad for.

– Det er så fint her, seier ho, på meir eller mindre perfekt norsk.

– Eg hadde norsk som valfag på skulen, forklarer ho.

– Men det var meir bokmål. Så eg var litt redd for at det skulle bli vanskeleg med vestlandsk, men det gjekk fint når eg lærte at «kor-kjem-du-frå?» er det same som «hvor-kommer-du-fra?».

Torsdagar har ho kafé-teneste, elles er ho ei slags blanding av sosialarbeidar og vaktmeister rundt omkring i kommunen.

– Eg trur eg kjenner alle i Solund no, smiler ho.

– Korleis blir det å reise herfrå?

– Eg vil alltid ha Solund. Her i hjartet. Og eg kjem jo tilbake.

På det meste var det rundt 100 volontørar som kvart år knytte band til norske kommunar. Så vart Noreg devaluert frå «partnarland» til «prosjektland». I dag er det derfor berre 20 volontørar som pollinerer Bygde-Noreg med europeiske impulsar.

Ved Ingebervika, med utsikt til Simmerøyna og Nesøyna, ligg ei av hjørnesteinsbedriftene i kommunen: Solund verft.

– Neste år er eg pensjonist, seier Stanislaw Sulowski.

I 25 år har Stanley, som alle kallar han, pendla mellom Noreg og Polen. Fire veker i Solund; og to veker i Gdansk. I ein livslang turnus.

Men snart er det over, og ein del av veven som er eit samfunn må erstattast.

Sola er i ferd med å gå ned over øyriket, men på ein fotballbane spring 9 menn i ulike aldrar omkring.

Stemninga er lett og kødden, slik han gjerne er når småbarnsfedrar slepp unna for eit par timar.

For første gong har kommunen eit eige fotballag i det norske seriesystemet, og då er det berre ein ting å gjere: Å rekruttere breitt.

– Vi greier berre å stille med sjuarlag. Målet er elleve, seier Kim Arnes.

Han flytta til Solund på grunn av ei kvinne i 2007, og tok snart på seg arbeidet med å byggje ein skikkeleg fotballbane.

Vel ti år seinare er grussko bytt ut med kunstgrassko, og naborivalane inne på fastlandet kan berre vente seg.

Kim Arnes flytta til Solund på grunn av ei kvinne, ikkje fotballen. Stanislaw Sulowski, eller «Stanley» som alle kallar han, har pendla mellom Solund og Gdansk i 25 år.

Og det vart kveld, og det vart morgon.

I den grøne skråninga ned mot sjøen blir Losnapelet sett opp annakvart år. Her budde Eindride Erlendson, som deltok under kongekroninga i Kalmar i 1397.

På denne tida var det ingen som var mektigare enn Eindride.

I dag er det fire attlevande på øya som var hovudsetet hans. Ferjerampa går ned, men ingen bilar gir teikn til å røre på seg. Berre ein einsleg gåande hoppar i land.

På Gåsvær, ytst i øyriket, kom straumen først i 1964, via ein åtte kilometer lang sjøkabel.

Men tida tærer på alt, og for to år sidan rauk kabelen.

I mellomtida hadde staten fått leveringsfritak for Gåsvær. Nytten av å forsyne dei få attlevande med straum var ikkje lenger stor nok til å forsvare investeringa i ein ny kabel.

I fleire månader fekk difor lyden av sjø, vind og måkeskrik selskap frå duren til eit dieselaggregat, og slik kunne det ha halde fram til det ikkje lenger var nokon att på Gåsvær.

Men for halvanna år sidan lét straumselskapet bedriftsøkonomiske omsyn vere bedriftsøkonomiske omsyn, og trekte ein ny kabel til øya. Alt av nåde.

«Det som skjer i oss, skjer på grunn av det som skjer rundt oss», heiter det i Kjærleikens ferjereiser, av Edvard Hoem.

Og ein annan plass i romanen: «Vi som vil forandre dette landet treng meir enn ein teori om pengar og makt. Vi treng også kunnskap om den bakvende logikken som styrer kjenslene inn i folk».

Kan hende er det denne bakvende logikken som er Solund-formelen, og som kan stake ut kursen for andre kommunar: Den eldgamle innsikta om at fridom ikkje er å gjere det vi vil.

Men å vilje det vi gjer.

Attande i grendehuset er det kommunestyrerepresentant Anne Marie Gåsvær (Sp) sin tur til å tale.

For henne betyr straumkabelen at ho kan halde fram med å bu der ho høyrer til. Og no kan alle på Gåsvær lage julemiddagen på same tid. Den førre kabelen var så skrøpeleg at dei måtte gjere det på tur.

Utanfor blir reip, garn, redningsbøyer og båthus farga gyllenraude i junisola.

Ein svarttrost syng dei vemodige fløytetonane sine.

Ferja slepper seg laus frå Krakhella, og lanternene lagar ei lomme av lys som flyttar seg bortover fjorden.

(Siste setning er fritt etter Edvard Hoem.)