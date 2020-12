Me er i Bad Arolsen, midt i Tyskland. Omfanget i det store krigsarkivet vi er på besøk hos slår oss i bakken.

Rundt oss ruvar hyller og skap med 30 millionar dokument frå andre verdskrig. Her ligg det informasjon om 17,5 millionar menneske som blei forfølgde av nazi-regimet.

Arkivarane står og trippar. Me har fått ei omvising i det enorme arkivrommet, men dei har meir på lur.

Vil me ikkje bli med?

På eit bakrom står to store arkivskap i metall. Avdelingsleiar Anna Meier-Osinski opnar skuff etter skuff fulle av konvoluttar.

I kvar konvolutt ligg det små eigendelar; ringar, fyllepennar, lommebøker, briller, fotografi, smykke og lommeur.

Anna kallar det «stolne minner». Små, personlege gjenstandar som aldri kom heim. Til krigsfangane sjølve, eller til familiane deira.

NRK klarar å spore opp 25 av dei 29 nordmennene arkivar Anna Meier-Osinski har i skuffa. Men me treng hjelp med å finne dei fire siste. Foto: Ronald Hole Fossåskaret / NRK

75 års leiting

I 1945 ligg det att mange tusen stolne minner i Tyskland.

I fleire tiår jobbar tyskarane med å returnere eigendelane. Kvinner og menn over heile Europa får små pakkar i posten, med noko dei ein gong måtte gi frå seg i ein tysk konsentrasjonsleir.

Men arbeidet er svært vanskeleg. På 1980-talet stoggar det heilt opp, og konvoluttane blir pakka vekk og låste inn.

Så endrar verda seg. Internett og Google kjem til, det dukkar opp nettsider for slektsforsking, og i 2016 går leitinga i gang att.

Ein etter ein blir konvoluttane løfta ut av arkivskapa og sende heim.

Likevel, når NRK besøker krigsarkivet i 2019, leitar dei framleis. I arkivskapa på bakrommet ligg eigendelane til 3000 europeiske krigsfangar.

29 av dei var nordmenn.

Der me står med Anna og konvoluttane, veit me det ikkje enno, men me skal snart legge ut på ei spennande jakt. Kven var desse nordmennene? Og finst det nokon heime i Noreg som kan få konvoluttane?

Eitt år seinare har vi løyst nesten alle gåtene. Men no treng vi hjelp.

Eigendelane til krigsfangen Tore Five har vore gøymde i ein konvolutt sidan 1940-talet. Etter litt research kjem både pipa, brillene og barberkosten heim til familien i Noreg. Foto: Ronald Hole Fossåskaret / NRK

Kan du hjelpe?

29 norske konvoluttar som aldri kom heim. Fyllepennar, gifteringar, piper og klokker.

Anna fortel at dei er avhengige av hjelp frå frivillige i dei ulike landa for å finne dei siste.

Det klør i fingrane våre. Klarar me å finne familiane til dei norske krigsfangane?

Kor vanskeleg kan det vere?

Alt der ved arkivskapet i Bad Arolsen finn me den fyrste krigsfangen.

Me ser fort at namnet Fire Tore er feiltolka, Tore må vere fornamnet. Eit kjapt google-søk på mobiltelefonen fører oss til Tore Five, ein motstandsmann frå Steinkjer som sat i ein tysk konsentrasjonsleir under krigen.

Sidan den dagen i Tyskland har me søkt, funne og returnert fleire av dei 29 konvoluttane. Men me kjem ikkje heilt i mål.

I skrivande stund ligg det framleis fire norske konvoluttar i Bad Arolsen. Eigendelar som saknar ein familie å kome heim til.

Me har klart å identifisere dei norske krigsfangane.

Alle utanom ein. Det største mysteriet.

Hei Kan du hjelpe oss med å få dei fire siste konvoluttane heim? Eg vil veldig gjerne høyre frå deg.

Kven var Ernst Ingversen?

Me veit kven tre av dei fire siste mennene var, men me finn ikkje familiane deira.

Og sistemann, Ernst Ingversen, er ei gåte. Kven var han?

Skrap med peikefingeren eller musepeikaren på konvolutten, så ser du kva som ligg att etter Ernst.

Trykk for skrapemodus

Ernst Ingversen Ekspandér faktaboks Det einaste me veit er at Ingversen blei fødd 20. juli 1877. Han var altså 62 år gamal då krigen kom til Noreg. Kanskje er namnet hans skrive feil? Kven var han? Kvifor blei han arrestert? Overlevde han fangenskapet? Har han slekt i Noreg?

Håpet vårt er at du, som les denne artikkelen, kan hjelpe oss med å komme heilt i mål.

Klarar du å finne ut kven Ernst Ingversen var?

Og finn du slektningane til Hans Stene, Karl Tøien og Gunnar Sohlie?

Under ser du all informasjon me har om desse fire mennene, og skrapar du på konvoluttane, vil du sjå eigendelane deira.

Karl Hansen Tøien Ekspandér faktaboks Anleggsarbeidar frå Furnes i Hedmark. Fødd 2. august 1899. Arrestert 23. juni 1944. Inskripsjon i gifteringen hans i Bad Arolsen: 1.5. 20/28 E. W. 15.9.28

Trykk for skrapemodus

Gunnar Normann Sohlie Ekspandér faktaboks Student frå Oslo. Fødd 10. juni 1914. Død 13. september 1991. Foreldre: Hans og Sigfried Sohlie. Adresse i 1943: Fossvegen 23. Gunnar var ein av 1200 studentar som blei arresterte på Blindern 30. november 1943. Tysklandsstudentane fekk ei mildare behandling enn dei politiske fangane, og i 1944 blei nokre av dei til og med sende på sommarkurs til Universitetet i Heidelberg. Kanskje var det under dette opphaldet Gunnar fekk utdelt bongane, så han kunne handle i byen?

Trykk for skrapemodus

Hans Theodor Stene Ekspandér faktaboks Fyrbøtar frå Bergen. Fødd 1896, død 1974. Gift med Nelly (1901 – 1985). Ein son, Håkon Tormod Stene (1926 – 1986). Arrestert 8. oktober 1942. Dømt til fem års tukthus i Hamburg-Fuhlsbüttel.