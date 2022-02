Jostein mater ørn for å få utrolige bilder. Det har skaffet ham mange motstandere.

Vinterdagen er bitende kald i snøkledde Tokke kommune. Ute på gården Døli, ti minutter ovenfor tettstedet Dalen, står frostrøyken ut av munnen.

Inne i det gamle gårdshuset står Jostein Hellevik og samboer Maj-Lena Knudsen på kjøkkenet og lager mat.

– Vi hadde glemt at det kom besøk i dag, så Maj-Lena måtte en svipptur ned på butikken i Dalen. Men til vanlig er vi minst mulig der nede. Når vi skal gjøre innkjøp, drar vi heller til Åmot, en halvtime unna, forteller Hellevik.

Håpet om fred og fordragelighet lever ennå, men bare så vidt. Nå har han spilt ut sitt siste kort.

Møtte motstand etter ørnetilbud

Hellevik, kjent som «Fotobonden» fra TV-serien med samme navn, var for snart 15 år siden en forholdsvis ukjent jeger og hundeoppdretter fra Tananger i Rogaland, som drømte om det gode livet på en gård.

Drømmestedet fant han og samboeren i kraft- og sauekommunen helt nordvest i gamle Telemark fylke.

Siden har hovedgeskjeften deres vært fototurisme; å legge til rette for at tilreisende fotografer får tatt drømmebildet av ville dyr ved hjelp av guiding, hjemmesnekrede fotoskjul og et koldtbord av delikatesser for dyrene. Alt fra små ekorn og lynraske fossekaller, til gaupe og kongeørn.

Men Norges nest største rovfugl er alt annet enn populær hos sauebøndene. Og tilbudet om ørnefotografering i Tokke har hatt sin pris, forteller 62-åringen.

BLINKSKUDD: Dette bildet av to kongeørner i kamp tok Jostein Hellevik fra et spesialbygget fotoskjul på sin egen eiendom etter mange dagers venting. Foto: Jostein Hellevik

I det øyeblikket vi inkluderte ørn i vårt tilbud, smalt det. Da begynte motstanden og en negativ sky av misnøye hang plutselig over oss. Noen sluttet å hilse, mens andre snudde seg vekk når vi møtte dem nede på Dalen. Jostein Hellevik

Gjestene kommer fra hele verden. TV-teamene også. Fotobonden har for alvor satt Tokke på kartet. Hvorfor skulle det ikke herske den totale idyll?

Problemet er at Hellevik mater ørn.

MANGE BLINKSKUDD: Det er bilder som dette Hellevik vil hjelpe fototuristene å ta. Dette blinkskuddet av et vått ekorn har han tatt selv. Foto: Jostein Hellevik

– Rykteflom

For motstanderne er det ikke selve fotograferingen som er problemet, men det at Hellevik legger ut kjøtt for å få rovfuglen til å komme nær fotografene.

Flere sauebønder og jegere mener dette har ført til at det nå er langt mer ørn i området enn tidligere, noe de hevder fører til større tap av sau og småvilt.

Saklige diskusjoner mellom partene førte ikke fram. Da skal enkelte meningsmotstandere ha tydd til andre midler.

Mishandling og sulteforing av egne dyr. Tyveri av rundballer. Bondefangeri. Nynazist-samling under dekke av å være «naturfotografer». Tette bånd til Hells Angels. Alt sammen rykter som ifølge Hellevik skal være spredt på bygden i Tokke om samboerparet på Døli.

– Mye av dette faller på sin egen urimelighet. Men det handler om å skape mest mulig negativt snakk og negative assosiasjoner til oss, sier Hellevik.

Ordføreren i kommunen har flere ganger presisert at Fotobondens virksomhet er ønsket, og har beklaget de negative opplevelsene Hellevik og samboeren har hatt. Og slett ikke alle i bygden kjenner seg igjen i Helleviks fremstilling. Mer om det senere.

FANT HODELØS ØRN: Denne to år gamle ørnen ble funnet i en ur sammen med knuste flasker og annet søppel. Den fredede fuglen var åpenbart drept av mennesker.

Åtte lam tatt av ørn

Ifølge Miljødirektoratets database for rovdyrskader, Rovbase.no, har ørn tatt åtte lam og én hund i Tokke siden 2004.

Men mange kadaver blir spist opp eller brutt ned før det er mulig å slå fast hva som tok livet av dem. Det finnes derfor ikke eksakte tall på hvor mange lam som er tatt av ørn eller andre rovdyr.

– Kongeørn er territoriell, og som en tommelfingerregel er det ca. én mil mellom parene. Ut ifra opplysninger som er gitt i denne saken, vurderes det som lite sannsynlig at tettheten av par i området øker som følge av foringen med åte, sier Arild Pfaff, seniorrådgiver i Statens Naturoppsyn og fagansvarlig for rovfugl i Sør-Norge.

– Ungfugler som ikke har noe fast territorium forflytter seg mer og vil ofte opptre på åter. En ekstra matkilde som foring utgjør, vil kunne samle flere ørner mens foringen pågår, sier Pfaff.

IDYLL: Tettstedet Dalen er kommunesentrum i Tokke. Stedet er mest kjent for angivelig hjemsøkte Dalen hotell, samt for å være endestopp i Telemarkskanalen. Foto: Odd Arne Olderbakk / NRK

Anmeldte hesteskremming

Også gjester som kommer til gården skal ha fått merke sinnet mot fotobonden. Hellevik og samboeren forteller at han hadde ti turister med på utflukt med hester da en person kom kjørende forbi i bil.

– Da bilen er halvveis forbi de tolv hestene, gires det ned og gis full gass. Grus og stein fyker til alle kanter, motoren brøler og hestene hopper og springer i alle retninger. Barn faller av hestene. Til alt hell blir ingen skadd, men det var ingen tvil om hva slags handling det var, sier Hellevik.

Han hevder episoden gjentok seg da de var ute på samme vei med neste gruppe og bilen kom kjørende tilbake. Hellevik sier han konfronterte sjåføren, som skal ha svart med å skjelle ham ut og be de tilreisende gjestene komme seg «til helvete hjem».

Politiet på Vinje bekrefter at forholdet ble anmeldt. Saken gikk til konfliktrådet og ble deretter henlagt.

I en rekke innlegg på Facebook sist vår listet Hellevik opp en rekke andre hendelser som han mener illustrerer trakassering, sabotasje, mobbing og sosial utfrysing:

Personer som plutselig dukker opp og klapper i hendene foran fotoskjul for å skremme vekk dyr

Skudd avfyrt med lyddemper mot rigget fotoplass, med fotografer liggende i skjul like ved

Urin og menneskeavføring på gulv og senger inne i et av fotoskjulene

Skilt mot Dalen Villmarkssenter revet ned flere ganger

Hellevik og samboeren gjentatte ganger skjelt ut på åpen gate

Her publiserer han det første innlegget:

Snakker ut på Facebook Du trenger javascript for å se video.

Unngår bygda

Selv om mange av de drøyeste episodene skal ligge litt tilbake i tid, hevder Hellevik at det fortsatt er vanskelig for dem å leve i bygda.

– Vi trekker oss i perioder helt tilbake. For eksempel går vi aldri på steder hvor det serveres alkohol. Da kommer det umiddelbart fulle folk bort og forteller hvor idiot jeg er, forteller Hellevik.

MÅTTE SELGE HESTER: Nå har Jostein Hellevik to hester på Døli gård. Før hadde han tolv. Men de øvrige hestene måtte selges etter at hesteutfluktene deres ble sabotert. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Hellevik selv mener rovdyrhat og jantelov ligger til grunn for bråket de forteller om.

– Lenge tenkte vi at det kom til å gå over. Men det virker ikke slik. Det er en liten gruppe folk det er snakk om, men dette er folk som ingen tør å si imot. Vi vet at det er folk som støtter oss, men det sier de kun under fire øyne.

– Har dere vært inne på tanken om å flytte?

– Aldri.

– Hvor mye tåler dere?

– Hadde vi hatt barn, ville vi ha flyttet for lenge siden. Men vi to tåler uendelig mye. Vi er ikke i nærheten av å bukke under.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Da Hellevik la ut innleggene på Facebook om de negative opplevelsene de har hatt, tok ordfører Jarand Felland (Sp) kontakt og inviterte ham til et møte i formannskapet. Hellevik takket da nei og sa at han først ville fullføre Facebook-føljetongen, kalt «Nebb og klør».

Men i vinter takket 62-åringen ja til å møte formannskapet. Hellevik gledet seg til å fortelle og lovet å ikke holde tilbake noe.

Bygdas identitet

– Rovdyrspørsmålet er sprengstoff, sier direktør og seniorforsker Svein Frisvoll ved Institutt for rural- og regionalforskning, Ruralis, et av de ledende fagmiljøene i Norge på distriktsutvikling.

Frisvoll kan ikke uttale seg om debatten i Tokke, men vet hva som kan skape gnisninger i et lokalsamfunn. Som når en ny reiselivsnæring bryter med det tradisjonelle rovdyrsynet i bygda.

– Det handler om identitet. Er vi en sauedriftsbygd som dermed er kritiske til rovdyr, eller er vi glade i rovdyra og løfter dem fram? Når noen vil forandre bildet av bygda, kan folk føle at hjemstedet mister sin identitet, sier Frisvoll.

De blir også redde for å miste levebrødet sitt. Det kan virke utenkelig at beitedrift og rovdyropplevelser kan leve side om side i den samme utmarka.

Frisvoll løfter fram dialog som nøkkelen til forsoning.

– Folk må snakke sammen. De må også lytte, legge godviljen til, velge beste mulige tolkning og prøve å forstå hvorfor reaksjoner kommer. Når man gjør det, har man kommet et godt stykke på vei, sier Ruralis-direktøren.

– Godtar ikke å bli kalt idiot

Hvordan er så mulighetene for dialog mellom partene i Tokke?

På byggevarebutikken i Dalen sentrum er innehaver John Utigard fra Byrte i ferd med å stenge for dagen. Han var en av innbyggerne i Tokke som tok til motmæle da Jostein Hellevik blåste ut om «bygdedyret» på Facebook.

De to hadde mange diskusjoner om ørn og rovdyr da Hellevik fortsatt handlet i butikken hans.

– Vi er nok ikke enige i alt, men Jostein har kjempepeiling. Jeg har alltid et greit forhold til ham.

– Når skar det seg?

– Det har ikke skåret seg. Jeg har støttet Jostein og det han har bidratt med her i Tokke, helt til han skrev disse innleggene. Da ble jeg skuffet. Jeg godtar ikke å bli kalt idiot.

– Ble du det?

– Nei, ikke direkte, men han skriver som om alle i Tokke, Lårdal og Byrte er imot ham, sauebøndene er imot ham og jegerne er imot ham. Jeg kan huke av på alle de punktene, men det er ikke en beskrivelse som passer på meg.

– Hvis jeg er del av bygdedyret, skal jeg bære det med god samvittighet og ære. Jeg har ingenting imot Jostein, men jeg syns han burde holde seg for god til å skrive slikt og be oss om unnskyldning. Dette går jo direkte på omdømmet for Tokke og innbyggerne her.

VELKOMMEN: Sauebonde og butikkinnehaver John Utigard sier han ikke har noe problem med Helleviks virksomhet, men reagerer på noen av utspillene hans i sosiale medier. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

– Alltid velkommen i butikken

Utigard, som også er sauebonde, sier han ikke oppfatter ørnefotograferingen som noe problem.

– Det er ikke så mye ørn her. Jeg har sett dem i 60 år, men de har ikke plaget meg eller sauene mine. Om det er mer ørn her nå? Nei, det tror jeg ikke, sier han.

Han har også vanskelig for å tro på de sterkeste historiene Hellevik har fortalt om, spesielt skuddene mot fotoplassen og at noen skal ha urinert og gjort fra seg i et av fotoskjulene.

– Jeg kjenner stort sett de fleste her, og så galt er det ikke. Jeg tror ikke noen her kunne gjort noe sånt. Da må han i så fall anmelde det.

Utigard mener de fleste i Tokke er stolte av TV-serien og følger med på den.

– Men dette er et lite sted. Alle kjenner alle, og du må omgås de du kritiserer også. Det er dumt å ta sånt på Facebook. Mye bedre å snakke sammen.

– Er Jostein Hellevik velkommen i butikken din?

– Absolutt. Han må gjerne komme hit når han vil. Jeg skal gjerne diskutere ørn med ham igjen.

BEKLAGER: Ordfører i Tokke, Jarand Felland (Sp), mener flere av episodene Hellevik forteller om er totalt uakseptable og har beklaget på vegne av kommunen. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Ordfører ut mot «bygdedyr»-stempel

Kommunens Senterparti-ordfører Jarand Felland tar sterkt avstand fra hetsen Jostein Hellevik forteller om.

– At folk driver hærverk og ødelegger, er fullstendig uakseptabelt. Det samme gjelder det at folk ikke hilser på ham og Maj-Lena. Slik skal vi ikke ha det i kommunen vår, sier Felland.

Ordføreren presiserer samtidig at flere av episodene Hellevik forteller om, ligger opp til ti år tilbake i tid. Felland opplever situasjonen i dag som god. Han legger også til at kommunestyret i 2019 bevilget 300.000 kroner i støtte til utvikling av den første TV-sesongen av «Fotobonden», som ble produsert av Villmarksfilm AS.

– Hva tenker du om at han mener «bygdedyret» er ute etter å ta knekken på dem?

– Akkurat det er jeg ganske uenig i. Jeg synes det er synd at han bruker det ordet, sier ordføreren.

– Begrepet blir fort oppfattet som at en «snakker ned» alle som bor på bygda. I Tokke heier vi på utradisjonelle fotobønder og de som driver tradisjonelt jordbruk og bruker det flotte utmarksbeitet vi har i kommunen.

Det er noen få som har gjort noe de ikke bør gjøre, men handlingene er på ingen måte representative for holdningene blant folk i Tokke. Jarand Felland, ordfører i Tokke

– Jeg tror de fleste her er glade i Jostein og Maj-Lena. De har også en del virkelig store fans her i kommunen.

Endelig i dialog

Det var også budskapet fra ordføreren da Hellevik rett før jul ble ønsket velkommen til et møte i formannskapet for å orientere om hvordan de har opplevd situasjonen i de 15 årene de har bodd i kommunen.

– Vi ønsker å ha både dere og den aktive sauenæringen vi har her. Det dere driver med er kjempeviktig, og vi ønsker å ha begge deler i Tokke, sa Jarand Felland, før hovedpersonen selv tok over.

Flere politikere ga klart uttrykk for sympati, men fotobonden måtte også svare på flere kritiske spørsmål.

Etter møtet var Jostein Hellevik selv synlig lettet etter å ha fått snakke fritt foran politikerne og fått synspunktene sine protokollført.

– Det var godt å få sagt såpass mye til lydhøre og positive mennesker. Så jeg har en god følelse.

POSITIVT: Fotobonden Jostein Hellevik etter møtet med formannskapet i Tokke. Du trenger javascript for å se video. POSITIVT: Fotobonden Jostein Hellevik etter møtet med formannskapet i Tokke.

I tiden etter oppgjøret på Facebook har det ikke vært noen hendelser, og samboerparet på Døli håper det er et tegn på at ting omsider er i ferd med å roe seg.

De setter også stor pris på signalene om vilje til dialog fra andre i Dalen.

– Drømmescenarioet er jo at vi kan være enige om å være uenige, men likevel hilse på hverandre, sier Helleviks samboer, Maj-Lena Knudsen.