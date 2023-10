Heldt kreften hemmeleg på jobbintervju

Telefonen kom to veker før ho var ferdig med bacheloroppgåva.

Legen fortalde at ho hadde gynekologisk kreft i tredje stadium. Ho, som berre var 28 år gammal.

Fares Skansen vann den harde kampen mot kreftcellene. Omverda rekna henne dermed som «frisk».

Så enkelt var det ikkje.

– Eg hadde ikkje hormon eller egg eller nokon ting. Plutseleg var eg ei gammal dame i ein ung kropp. Ein hamnar jo i overgangsalderen av dette her.

Kreftbehandlinga til Fares Skansen bestod av lange periodar med stråling og cellegift. Foto: Privat

Kvart år får 17.000 nordmenn i arbeidsfør alder ein kreftdiagnose. Kring 1000 av dei er i dei unge aldersgruppene (15-35), og dei fleste av desse overlever.

Men fleire enn halvparten av dei som pasientorganisasjonen Ung Kreft har snakka med, slit med seinskadar frå sjukdommen eller behandlinga.

Den vanlegaste av desse er fatigue, som er eitt av symptoma til Fares Skansen. I tillegg slit ho med noko ho kallar for «bomullshjerne», eller hjernetåke.

– Før eg fekk kreft så var eg så modig. Eg hadde så mykje sjølvtillit. No slit eg med å berre ha ein dialog. Det å ikkje kome på dei riktige orda er vanskeleg.

Dette biletet har 30-åringen delt sjølv frå behandlinga hos Helse Bergen. Foto: Privat

«Følte meg verdilaus»

Fares Skansen prøvde å gå tilbake i 20 prosent stilling etter behandlinga, men måtte sjukmelde seg på nytt etter ei veke.

Ho klarte ikkje å halde ein samtale med kundar på telefonen, som var det mesteparten av arbeidskvardagen gjekk ut på.

Likevel meinte ho at det fanst fleire oppgåver som ho hadde meistra godt. For eksempel hadde fleire av kollegaane hennar desse samtalane skriftleg.

Ho møtte med leiaren sin for å diskutere slike løysingar, men seier ho fekk beskjed om at dei ikkje kunne gjere noko for henne.

– I det augneblikket forventa eg at dei skulle seie: «Er det noko vi kan gjere for at du skal bli verande i jobb?» Det gjorde dei ikkje.

Kvart år får omtrent 1000 nordmenn mellom 15 og 35 år kreft. Fleirtalet får bryst- eller testikkelkreft, og fleirtalet overlever. Foto: Privat

Då såg ikkje Fares Skansen anna råd enn å slutte.

– Eg følte meg verdilaus. Den jobben hadde berre vore eit levebrød ved sida av studiet. Det er ein jobb som kven som helst eigentleg kan utføre.

– Då følte eg at dersom ikkje dei vil ha meg der kven som helst kan få jobb, så er det ingen andre som vil. Det knekker veldig mykje av den sjølvtilliten du har.

NRK har vore i kontakt med den tidlegare arbeidsgivaren hennar.

Dei kjenner seg ikkje igjen i skildringa, og hevdar at Fares Skansen fekk tilbod om å jobbe skriftleg eller bli overført til ein seksjon der ho ville hatt andre oppgåver.

– Hennar oppleving var likevel ikkje bra, det er heilt tydeleg. Det må vi ta lærdom av, seier personalleiaren i selskapet.

Då Fares Skansen var tilbake i jobb, synest ho det var lettare å halde samtalar gåande på tekst. Her sit ho på kontoret i sin nye jobb i Rambøll. Foto: Oda Eggesbø Ottesen / NRK

Prøvde å halde diagnosen hemmeleg

Då ho skulle jobbintervju hos eit anna selskap, Rambøll, bestemte Fares Skansen seg for å ikkje fortelje om kreftbehandlinga.

Blant medlemmene av Ung Kreft vel ein av fem å gjere det same. Mange er redde for å bli diskriminerte mot dersom dei er opne om det.

Men den travle arbeidskvardagen gjorde at Fares Skansen ofte var kvalm, fekk blåmerke over heile kroppen, og var konstant utmatta.

Fares Skansen i den nye arbeidskvardagen. Foto: Privat

Då ho til slutt fortalde at ho hadde vore sjuk, blei ho møtt med forståing og tilboden tilrettelegging. Alt ho trengde å gjere var å seie ifrå at ho var dårleg.

– Dei hjelpte med ved å få meg til å føle at det ikkje var noko gale med meg, seier ho, og legger til at ho no jobbar fleksible arbeidsdagar, der ho kan ta fri når ho treng det.

– Eg gjekk og skjulte på den løyndommen fordi eg var redd for at dei ikkje skulle ta det godt imot, eller at dei berre skulle finne ei unnskyldning for å kvitte seg med meg.

Fakta om kreft i det norske samfunnet Ekspander/minimer faktaboks Omtrent 17.000 nordmenn i arbeidsfør alder får kreft kvart år.

Betre diagnostiske verktøy og behandlingsmetodar gjer at stadig fleire av desse overlever, med færre biverknader og seinskadar enn tidlegare.

Mange ønsker eit mest mogleg normalt liv både under og etter fullført behandling.

Kreftforeininga meiner samfunnet taper 36 milliardar kroner på at desse ikkje lukkast i å bli tilsette.

Ein av fire pasientar oppgir at dei ikkje får tilrettelegginga dei treng for å stå i jobb, men skulle ønske dei fekk det. (Kjelde: Rapport om arbeid, helse og kreft av Oslo Economics)

«Du skal fortelje historia di med stoltheit»

Salsdirektør Erlend Bere er ein av dei som har intervjua Fares Skansen for Rambøll. Han seier han hadde oppdaga eit hol i CV-en hennar, og spurde om det.

Erlend Bere er salsdirektør i Rambøll. Foto: Werner Anderson / Rambøll

Då fortalde Fares Skansen at ho hadde kome seg seint inn i arbeidslivet fordi mora hadde døydd av kreft då ho sjølv var 18.

Det blei då hennar ansvar å ta hand om dei yngre søskena. Då ho endeleg kom i gang med studiet, blei ho sjuk to veker før ho leverte inn oppgåva.

– Ho hadde gjort eit veldig godt intervju fram til det, men verka som ho krympa seg litt då ho fortalde historia.

– Eg sa: «Du skal fortelje historia di med stoltheit. Den har forma deg som menneske og betyr mykje meir enn nokre år på skulebenken til rett tid kanskje hadde gjort».

Fares Skansen fekk altså jobben, som ho i utgangspunktet ikkje hadde tenkt til å søke på.

– Personleg meiner eg at ein bør vere open med jobben om slikt. Det er då du finn ut om du faktisk er på rett plass eller ikkje, seier ho.

– Mange av oss som er råka av ein alvorleg sjukdom har lyst til å vere i jobb. Men dersom det ikkje skjer ei endring på arbeidsgivarsida, så er det ikkje så veldig mange som tør å søke.

Dei vanlegaste formene for tilrettelegging på arbeidsplassen, ifølge ei undersøking laga av Norstat: Ekspander/minimer faktaboks Kortare arbeidstid Meir heimekontor Andre arbeidsoppgåver enn før Utstyr som ny stol, bord eller nye lyskjelder

Sjukt lyst på jobb

– Kva har du lyst til å bli når du blir stor? Kreftpasient. Sa ingen. Nokosinne.

Dette er teksten ein blir møtt med når ein klikkar seg inn på sjuktlystpajobb.no.

Huhtala seier at det ofte er lite som skal til for å få ein ung kreftoverlevar tilbake i jobb. Foto: Ung Kreft

Dette er Ung Kreft og Kreftforeininga si nye satsing på nett for å nå ut til unge kreftoverlevarar i starten av arbeidslivet.

Den er ei verktøykasse, seier dagleg leiar Annika Fallsen Huhtala i Ung Kreft til NRK.

– Det mange som er redde for å bli diskriminerte mot dersom dei vel å vere opne om diagnosen sin. Så vi hjelper med tips og råd til korleis dei kan kome over dei bøygane.

På landsbasis er det snakk om 107.000 arbeidsvillige nordmenn med funksjonsnedsettingar, ifølge Kreftforeininga.

Fallsen Huhtala seier dei har snakka med mange unge som slit med seinskadar, men framleis ønsker å jobbe.

– Vi går glipp av veldig mange som kan gjere ein veldig god jobb, og så er konsekvensen at mange blir ståande utanfor arbeidslivet. Det er det siste vi treng i Noreg i dag.