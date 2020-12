Wizz Air vil saksøke norske kommunar og fylke for å boikotte dei

I dag varsla Wizz Air eit søksmål mot fleire kommunar, fylkeskommunar og Statnett, for det selskapet meiner er ein boikott mot seg.

Dei har gitt ein frist på tre veker til å trekke tilbake boikottvedtaka.

– Eit vedtak om boikott er noko ganske anna enn ei fri meiningsutveksling. Slike vedtak har til hensikt å skape ein avkjølande og avskrekkande effekt på publikum, og har ein openberr konkurransevridande verknad, uttalar Marion Geoffroy, chief corporate officer i Wizz Air.

I vår blei det kjent at det ungarske flyselskapet ville etablere innanlandsruter i Noreg.

Men det har ikkje vore ein «flying start» for dei. Statsministeren er blant dei som har vore kritisk til arbeidsforholda til dei tilsette i selskapet.

Wizz Air hevdar at fleire kommunar og fylke har vedteke boikott av dei utan å vurdere kor vidt det er lovleg å gjere, og «uten noen saksforberedelse».

Dei seier dei heller ikkje har blitt kontakta før vedtaka blei gjort, og held fram at på grunn av EØS-avtalen må Norge sikre etableringsretten i alle medlemsland.

Desse har fått varsel

Her er lista over dei flyselskapet no vil saksøke:

Agder fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Viken fylkeskommune

Bergen kommune

Stord kommune

Oslo kommune

Statnett

Alle har fått ei svarfrist på tre veker.

Wizz Air understrekar at dei vil trekke søksmålet dersom aktørane reverserer «sin ulovlige boikott».

Avviser boikott-skulding

Agder fylkeskommune tek varselet om søksmål med knusande ro, og avviser at dei har pålagt nokon boikott.

– Vi har sendt ut eit tydeleg og klart signal, eit notat vi står bak i fylkestinget, om at vi er mot at vi skal bruke eit flyselskap som har gått så tydeleg ut og sagt at dei tilsette ikkje er organiserte, seier fylkesordførar Arne Thommassen (H).

Også Statnett avviser at dei deltek i ein boikott.

– Vi har vurdert kor vidt Wizz Air oppfyller krava vi stiller til alle våre leverandørar om å etterleve vårt etiske regelverk. Vi har konkludert med at det gjer dei ikkje, seier Henrik Glette, kommunikasjonsdirektør i Statnett.

Vil hindre at Wizz Air får fotfeste

Byrådet i Bergen tek varselet til etterretning. Kommunen har vedteke at tilsette ikkje skal bruke Wizz Air til jobbreiser.

– Vi meiner dette er noko som bør vere innanfor vårt skjønn å vurdere. Vi ønskjer ikkje å bruke pengane til skattebetalarane til å fylle desse flya, seier finansbyråd Erlend Horn (V) på vegner av byrådet.

Han let det vere opp til den enkelte kor vidt vedtaket deira er å rekne som boikott.

Dei meiner at selskapet bryt internasjonale reglar og grunnverdiane i det norske trepartssamarbeidet.

– Derfor er det viktig at vi gjer det vi kan for å hindre at eit slikt selskap får fotfeste i Noreg, seier Horn.

Han er klar til å ta saka til rettsvesenet, om det går så langt.

– Burde de ha varsla Wizz Air før vedtaket?

– Det kan godt hende det hadde vore aller best, men eg meiner like fullt at vi burde ha det handlingsrommet. Vi ville ikkje ha endra vår konklusjon, for å seie det slik, seier finansbyråden.