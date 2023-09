Williams ny DNS-styreleder

Kultur- og likestillingsdepartementet har oppnevnt 53 år gamle Michelle Williams som styreleder for det nye styret på Den Nationale Scene i perioden 2023-2025.

– En av mine største oppgaver vil være å fungere som en god og tilgjengelig støttespiller for teatersjefen og hennes team. Jeg ønsker også å bidra med å ivareta forventningene fra kultur- og likestillingsdepartementet, og sørge for at vi sammen setter videre retning for DNS, sier den nye styrelederen.

Williams har bakgrunn fra Sjøforsvaret og lederstillinger hos bl.a. Falck Nutec, CCB og Grieg Logistics.