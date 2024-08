Widerøe og Lufthansa inngår samarbeid

Flyselskapa Lufthansa og Widerøe startar samarbeid frå 1. september, melder dei i ei pressemelding. For reisande frå Vestlandet betyr det mellom anna at fleire internasjonale og nasjonale Widerøe-avgangar frå Bergen også får Lufthansa sitt rutenummer. Og at det vert mogleg å kopla saman Widerøe-reiser i Noreg med Lufthansa sitt nettverk.