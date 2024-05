Widerøe-fly til Florø måtte returnere

Et Widerøe-fly på vei fra Bergen lufthavn Flesland til Florø onsdag morgen måtte returnere til Bergen på grunn av en luke rundt hjulene som ikke var lukket. Det melder BT. Pressekontakt Catharina Solli sier til avisen at hendelsen skyldes menneskelig svikt, men at flyet kunne ha flydd helt fint med hjulet ute.