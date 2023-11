Wenke Hope blir ny politisjef i Sunnfjord

Wenke Hope blir ny politistasjonssjef i Sunnfjord, erfarer NRK. Ho har til no vore tenestestadsleiar i Florø og tek over jobben som Dag Fiske har hatt sidan 2016. Fiske er blitt ny leiar for politiet i Sogn og Fjordane etter at Arne Johannessen gjekk av pensjon.