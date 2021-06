Wenche jublar over nei til vindkraftverk ved Sognefjorden

– Eg måtte springe til mannen min som mjølka i fjøsen. Det var full jubel, seier grunneigar Wenche Midthun.

Midtun er ein av grunneigarane som i fleire år har kjempa mot vindturbinane på Dalsbotnfjellet.

Det har vore møte, aksjonar i bunad og høyringsrundar.

No har regjeringa tatt klagene til følgje og seier nei til konsesjon.

– Prosjektet har endra seg. Turbinane har blitt høgare, seier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Ho viser til at konsekvensutgreiinga for prosjektet er «veldig gammal». I 2013 skrev utbyggaren Zephyr at høgda på turbinane skulle vere 125 meter.

I mellomtida vaks dei til 180 meter.

– Ei utbygging ville kravd oppdaterte utgreiingar, nye høyringar, meir sakshandsaming og ei ny vurdering. Det var ikkje aktuelt no, seier Bru.

Også Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V) peikar på «store endringar» sidan prosjektet vart lansert.

– Det handlar om høgda på mastene, seier han til Bergens Tidende.

BLITT HØGARE: – Prosjektet har endra seg. Turbinane har blitt høgare, seier olje- og energiminister Tina Bru (H). Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Bryt med tidlegare praksis

Ekspert i forvaltingsrett, Morten Walløe Tvedt, seier grunngjevinga frå statsrådane er «overraskande» og «bryt med tidlegare praksis».

– Å endre prosjektet har ikkje vore avslagsgrunn for andre konsesjonar der tidsfristen har gått ut, seier han.

Dalsbotnfjellet vindkraftverk skulle etter planen vere i drift innan utgangen av 2020.

Tvedt legg til:

– Det er behov for klarere regler for kor store endringar som er akseptert innanfor ein konsesjon.

Vindturbinar som har vakse seg større i løpet av prosjekteringa har fleire stader ført til gnissingar. Mellom anna i Berle i Bremanger.

I Tysvær vedtok kommunen ei høgdeavgrensing på 150 meter som eit absolutt krav til vindkraftutbyggarane.

– Turbinane har blitt færre, men dei har blitt høgare. Det har skapt mykje konflikt. Framover vil det vere eit anna regelverk enn det som har vore til no. Eg trur det er viktig for å dempe konfliktane, seier Tina Bru.

Frå mars 2022 vil storleiken på turbinar bli eit vilkår i konsesjonsprosessen.

Oddmund Haugen/NRK

Vedtok høgdeavgrensing på 150 meter

Det er i miljø-, transport- og anleggsplanen (MTA-planen) at utbyggaren lander på kor høge turbinane skal vere.

Denne vert laga etter at konsesjonen er gitt. Frankrike nyttar ein annan modell. Der «låsast» prosjektet allereie i konsesjonen, utan rom for seinare justeringar.

I stortingsmeldinga om vindkraft på land, som vart lagt fram av regjeringa i fjor, er det eit uttrykt ynskje at tida frå søknad til utbygging skal vere kortare.

Stortingspolitikar og vindkraft-entusiast Rolf Terje Klungland (Ap) meiner det må vere eit visst «slingringsmonn» for å ta høgde for ny teknologi – som høgare og meir effektive vindturbinar – undervegs i prosjekteringa.

– Utbyggar har søkt ut frå dei føresetnadene som låg til grunn da dei søkte. Så har situasjonsbildet endra seg, seier han.

VINDKRAFTANLEGG: Slik såg utbyggarane føre seg vindkraftverket på Dalsbotnfjellet i Gulen. Illustrasjon: Zephyr AS

Olav Rommetveit, er dagleg leiar i Zephyr, som denne veka fekk nei til å fortsette utbygginga på Dalsbotnfjellet.

– NVE og OED har eit godt verktøy for å sikre at vindkraftverkene ikkje endrar seg for mykje i forhold til konsesjonssøknaden, seier han.

Han legg til:

– Vi tar til etterretning at OED i dette tilfellet ikkje vel å nytte denne moglegheita.

Vedtaket er endeleg og kan ikkje klagast på.

Set naturen framfor pengar

– Eg er stolt over at kommunestyret set omsynet til området framfor pengar. Eg er veldig glad for at vi no kan legge dette dødt, seier ordførar i Gulen, Hallvard Oppedal.

Han anslår at kommunen vil gå glipp av mellom 6 og 10 millionar kroner i eigedomsskatt kvart år.

Wenche Midthun fortel om mange støttemeldingar.

– Eg trur det er veldig mange glade sjeler i Gulen i dag. Det blir feiring, men korleis den blir er ikkje heilt i boks enno.

VINDTURBINAR: Biletet syner området der det var planlagt å bygge vindkraftanlegg. Foto: Astrid Sandvik / Privat