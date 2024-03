Vy oppfordrer til å ta kontakt etter togavsporingen

Lørdag morgen er det buss for tog, ettersom gårsdagens togavsporing har ført til at Bergensbanen er stengt mellom Bergen og Vaksdal.

Eirik Mjelde står klar for å sende sin sønn med buss og deretter tog, og sier at gårsdagens hendelse har satt en støkk i ham.

– Jeg forsøker å ikke tenke så mye på det, men det er klart at man blir litt bekymret. Jeg håper og tror det skal gå bra, sier Mjelde til NRK.

Pressevakt i Vy, Åge-Christoffer Lundeby, sier han har full forståelse for bekymring blant togreisende.

Både for dem som skal reise med tog i dag, og de over 200 personene som i går kveld ble sittende fast i passasjertoget. Passasjertoget stanset 500 meter fra det avsporede godstoget og ble sittende fast i Arnanipatunnelen i fire timer.

– Det er og skal være trygt å reise med tog, og det er mange sikkerhetsbarrierer. Det viktigste nå er at ingen menneskeliv gikk tapt, sier Lundeby.

Lundeby oppfordrer dem som var involvert i gårsdagens hendelse om å ta kontakt med selskapet for eventuelle refusjoner og tilbakemeldinger, og understreker at Vy gjør sitt ytterste for å ivareta sine passasjerer.

– Nå blir det opp til politiet og Statens Havarikommisjon å finne ut hva som førte til at godstoget sporet av, og hvordan det kan forhindres at skjer igjen, sier Lundeby og tilføyer:

– Normal togdrift på Bergensbanen vil først skje når politi og Havarikommisjonen er ferdig med sine undersøkelser, og BaneNor har ryddet ulykkesstedet.

Havarikommisjonen er ventet på skadestedet lørdag klokken 11.00.