Vy om bussvelten

– Me er takksame for at det gjekk bra med alle ombord i bussen, sjølv om me sjølvsagt forstår at dette var ei skremmande oppleving for alle involverte, seier Kommunikasjonssjef i Vy, Siv Egger Westin.

Ho seier at selskapet vurderte det som trygt å køyra over fjellet «basert på informasjon me hadde der og då».

– Me hadde fleire dobbeltdekkarar som køyrde over fjellområda i går, men nøyaktig kva som skjedde i dette tilfellet, er for tidleg å seia noko om.

Passasjerane og sjåføren blir i dag følgt opp av Vy-partnar Firda Billag , som køyrde den aktuelle avgangen. Vy kompenserer dei reisande i tråd med rutinane sine.