Vy øker togavganger på Bergensbanen

Søndag 10. desember endres togrutene i Norge, og det påvirker blant annet reisende på Bergensbanen.

Fra og med 1. mai 2024 vil antallet avganger mellom Bergen og Oslo øke fra fire til seks hver vei, skriver Vy i en pressemelding.

– Dette er vi sikre på at gir kundene våre en enklere hverdag, og gjør det enklere å velge toget når du skal til jobb eller ut på livet i Bergen, sier regiondirektør for Vy Vest, Yvonne Torgersen Hetlevik.

Når Bane Nor har fullført arbeidet med dobbeltsporet inn til Bergen stasjon, og åpner det våren 2024, vil Vy også øke trafikken på strekningen mellom Bergen og Arna.

– Vi vet at kundene har ventet lenge på flere avganger mellom Bergen og Arna, og vi er utrolig glade for å fortelle at det skjer fra mai 2024. Da vil vi kjøre tog hvert kvarter mandag til fredag mellom 06.00 og 20.00, og hver halvtime i helgene, sier Hetlevik.