Vy kuttar avgangar på lokaltoga

Søndag kom ruteendringane til Vy for 2023. Bygdanytt skriv at det har fått konsekvensar for lokaltogtilbodet mellom Bergen og Arna (Arnalokalen), og for Vossebanen. Fleire avgangar i rushtida, både på morgonen og ettermiddagen, er nemleg fjerna i den nye rutetabellen.

Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy seier til avisa at årsaka er at det «ikkje er nok kundar til at det er forsvarleg å ha full drift».

– Vi har difor, saman med Jernbane­direktoratet, blitt einige om å redusera talet på avgangar noko på Vossebanen og Arnalokalen for neste år, for å tilpassa etterspørselen, seier Lundeby til Bygdanytt.