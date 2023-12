– Eg synest Vy var heilt urimelege mot oss. Me prøvde alle moglege måtar å få dette til å gå rundt på, men alt me fekk var motstand.

Frida Myhren-Dahl hadde feira jula i lag med kona Maria og svigerfamilien på Geilo. Saman med hunden Einstein skulle dei reisa heim igjen 28. desember for å ta nyttårsfeiringa i Bergen.

Men uvêret i romjula stansa all togtrafikk. Toget paret skulle ta 28. desember måtte til slutt returnera til Oslo etter at eit snøskred sperra sporet.

BA har også fortalt historia til Myhren-Dahl.

KAOS: Toget som skulle til Bergen måtte snu og returnera til Oslo 28. desember. Dermed stod Frida og Maria, og hunden Einstein, igjen på høgfjellet. Foto: Jakob Naustdal / NRK

Smekkfullt i «dyrevognene»

Difor måtte dei booka om billettane. Det skulle visa seg å vera enklare sagt enn gjort.

På Bergensbanen er det eit avgrensa tal plassar for kjæledyr på kvar togreise. Plassane finst i eigne merka område. Ved bestilling av billett, må dei reisande reservera plass til kjæledyret.

Men i den hektiske romjula var alle dyreplassane på Vy sine tog bestilt.

Myhren-Dahl tok difor kontakt med kundeservice, i eit forsøk på å løysa floka. Dei hadde trass alt kjøpt billettar til eit tog som blei kansellert.

– Eg blei møtt av ein svært lite serviceinnstilt person. Vy gav oss to alternativ: Anten å ta eit tog med ledige billettar for kjæledyr 2. januar, eller bestilla ein stor sovekupé på nattoget til prisen av rundt 5000 kroner. Utgiftene måtte me stå for sjølve. Det var ikkje aktuelt.

Dessutan skulle svigermora som dei hadde budd hos reisa til Svalbard dagen etter. Dermed var overnattingsalternativa få.

GOD STEMNING: Paret og hunden Einstein på Bergen stasjon før avreise til Geilo. Returbilletten tilbake kom aldri til nytte. Foto: Privat

Myhren-Dahl har reist med hund på Vy sine tog mange gongar. Erfaringsmessig har ho registrert at ikkje alle reisande som har løyst billett i «dyrevogna» faktisk har med kjæledyr.

Ho spurte difor om det var råd å endra setereservasjonen for nokre av dei reisande som ikkje hadde med dyr, til ein annan del av toget.

– Då blei eg møtt med hånleg latter og fekk grei beskjed om at det ikkje var mogleg. Det var ingenting Vy kunne gjera, sa vedkomande. Sjølv om det står i brukarvilkåra til Vy at me har krav på alternativ transport.

Kjøpte bussbillett – kunne ikkje ta med hund

Som ein siste utveg bestemte paret seg torsdag kveld for å kjøpa bussbillettar til Lærdal, der dei kunne bli plukka opp av Frida sine foreldre.

På Vy sine nettsider stod det at kjæledyr reiser gratis med buss. Men då billetten blei tilsendt på e-post, stod det noko heilt anna.

– Der var beskjeden at dyr ikkje var tillate. Då eg forsøkte å få heva billettkjøpet og få pengane refundert, var svaret at det var mindre enn tolv timar til avreise. Kundeservice kunne ikkje hjelpa oss her heller, fortel Myhren-Dahl.

Ho er klinkande klar på kva ho meiner om hjelpa:

– Det er fullstendig ansvarsfråskriving. Når du kansellerer eit tog skal det vera førsteprioritet å få på dei råka passasjerane på eit anna tog.

Enden på visa var at foreldra til Frida kom dei til unnsetning. Paret fekk skyss frå Geilo til Hemsedal, der foreldra plukka dei opp.

Mor og far hadde køyrd eins ærend frå Bergen – over 500 kilometer tur/retur.

– Dei gjer så klart alt for barna sine. Men dei sa at dette var heilt håplaust.

PRESSEVAKT: Kaja Rynning Moen fortel at kunderådgjevaren ikkje gav rett informasjon. Vy vil difor refundera utgifter reisefølget har hatt. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Vy legg seg flate

Vy legg seg fullstendig flate etter å ha blitt lagd fram kritikken.

Pressevakt Kaja Rynning Moen beklagar at kunderådgjevaren har gitt paret feil informasjon.

– Me er sjølvsagt veldig leie oss for måten dei blei behandla på av kundeservice. Det kunderådgjevaren skulle ha sagt er at det berre er nokre vogner det ikkje er lov med dyr. Dersom paret hadde kjøpt billett og kome på plattforma, ville konduktøren ha hjelpt dei på plass i lag med hunden. Konduktøren har siste ord i slike saker, og dei er fleksible.

Vy vil no refundera bussbilletten Myhren-Dahl kjøpte. I tillegg vil dei betala kilometergodtgjersle for bilturen foreldra hadde mellom Bergen og Hemsedal.

– Viss kunden tar kontakt med kundesenteret vårt så skal me ordna dette. Her har Vy gjort ein feil og gitt ein kunde gal informasjon.

Myhren-Dahl reagerer på at det heile eigentleg var så enkelt.

– Det var ikkje det dei sa på kundeservice. Det står at du skal registrera dyra for at du skal kunne reisa med dei.

– De vurderte ikkje berre å kjøpa to billettar og satsa på at de kom med?

– Nei, ikkje når regelverket tilsynelatande var så klart. Me tenkte at det ikkje var vits i å bruka pengar på billettar når me risikerte å ikkje få med oss hunden. Hadde eg visst at det berre var greitt å drita i det, så hadde eg sjølvsagt gjort det.

NRK har spurt Vy om regelverket er tydeleg – eller enkelt – nok.

På Vy sine nettsider står det at det ikkje er lov å ta med dyr på ei lang rekke vogntypar. Det står ingenting om at det er lov å ta med dyr som det ikkje er lagt inn reservasjon for. Spesielt ikkje for fjerntog, som distansen Oslo-Bergen er.

«På lokaltog og regiontog i vogner uten plassreservasjon, kan du ta med to mindre kjæledyr pr. reisende. Det er personalet på toget som avgjør om det er plass til flere kjæledyr om bord. Se etter merke på døren for vogner som er tilpasset dyr.»

– Me ser at dette kunne ha vore tydelegare, seier Moen, som samstundes viser til at dei vognene der dyr ikkje er tillatne tydeleg er ramsa opp.

Myhren-Dahl er glad for at Vy tek sjølvkritikk og vedgår at dei har gjort feil.

– Eg synest det er bra at dei ikkje prøvde å vri og venda på historia for å framstilla seg sjølve i eit betre lys. Fint at dei omtalte dette som ugreitt, for det var det.

– Så håpar eg dei tar ein ordentleg prat med han på kundesenteret. Det var noko av det verste eg har vore med på innan servicebransjen.