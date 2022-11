Vurderer sponsing av buss-sertifikat

Dei som ønskjer å jobbe i det fylkeskommunale ruteselskapet Skyss kan få sponsa delar av utgiftene med å ta sertifikat for buss. Dette er eit av tiltaka som Skyss vurderer for å få tak i fleire buss-sjåførar. Det er i hovudsak i bergensområdet at Skyss har utfordringar med innstilte avgangar eller avkorta ruter som følgje av sjåførmangel.