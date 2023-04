Vurderer pendlarbåt grunna streiken

Selskapet Bømlo skipsservice, som held til på Langevåg på Bømlo, er sterkt råka av streiken. Dei har mange tilsette som brukar ferja Buavåg-Langevåg, som no er innstilt grunna streiken. Det gjev mange ein ekstra pendlarveg på nesten 70 kilometer. Dagleg leiar Sveinung Vestbø seier dei ser an situasjonen, men at dei vurderer å leiga pendlarbåt.