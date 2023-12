Vurderer kolonnekøyring over Hardangervidda

Det venta uvêret er i ferd med å dra seg til i fjellet i Sør-Noreg. På fjellovergangane mellom Hol og Aurland og over Haukelifjell er det allereie innført kolonnekøyring. Sundag føremiddag melder Vegtrafikksentralen at det også blir vurdert kolonnekøyring på riksveg 7 over Hardangervidda.