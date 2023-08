Vurderer farevarsel for styrtregn

Meteorologisk institutt vurderer om dei skal senda ut gult farevarsel for styrtregn tysdag i ytre og midtre strøk av Hordaland.

– Me ser føre oss at det lokalt kan koma eit par timar med over ti millimeter i timen, og då kan ein få litt overvatn og ein del vassdammar rundt omkring, seier statsmeteorolog Lars Andreas Selberg i Vêrvarslinga på Vestlandet. Regnvêret kan òg føra med seg frisk bris og torevêr.