Vurderer fare for liv og helse

Arbeidsministeren Marte Mjøs Persen vurderer nå faren for liv og helse i forbindelse med lærerstreiken. Regjeringen har mottatt rapporter fra ti statsforvaltere om konsekvensene for elever og lærlinger, melder TV 2. Arbeids- og inkluderingsdepartementet ser nå nærmere på om det er grunnlag for å gripe inn med tvungen lønnsnemnd.