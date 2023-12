Vurderer evakuering i Balestrand

Sogndal kommune melder søndag ved 13-tida at utviklinga av vêrsituasjonen vil avgjera om dei vil setja i verk evakuering i Balestrand. Det er innbyggjarar i delar av Balestrand sentrum og rundt Esefjorden som har bitt varsla om at det kan bli aktuelt å evakuera dei.

– Det er ikkje sendt ut eit evakueringsvarsel, men me ønskjer å varsla innbyggjarane om at det kan bli aktuelt, slik at dei kan førebu seg ved å pakka det mest naudsynte, seier ordførar Stig Ove Ølmheim. Varselet er sendt til 637 adresser, men det er førebels uvisst kor mange av desse som vil bli råka av ei eventuell evakuering.