Vurderer boikott av banker

Fagforeningsleder Richard Storevik i Bergen åpner for boikott av banker som setter opp renten. Han er leder for avdeling 5 i Fellesforbundet. Avdelingen har over 6000 medlemmer, hovedsakelig i industrien.

Storevik har de siste dagene fått flere fortvilte telefoner fra medlemmer som ikke lenger får endene til å møtes, skriver VG.