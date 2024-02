Vurderer å flytte tiltalte

Den tiltalte barnefaren som er i Hordaland tingrett reagerte sterkt da han fikk høre avhørene av sønnen. Her forklarte gutten at han var slått med belte og kabel over hele kroppen og at han ikke fikk lov til å sove. Faren har gjennom hele rettssaken satt med et hvitt tørkle knytt foran øynene og ansiktet. Han laget lyder og klappet seg på ørene.

Sakkyndige mener at dette kan være skuespill, og vurderer at mannen har skyldevne. Forsvareren sier at mannen mener han er utilregnelig.

Retten vurderer å flytte tiltalte til et annet rom.