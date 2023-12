Vurderer å flytta Ekstremsportveko

Sport- og musikkfestivalen Ekstremsportveko på Voss står i fare for å bli flytta. Det seier dagleg leiar Kjetil Kriken.

Årsaka er at Voss fallskjermklubb er usikre på rammevilkåra knytt til bruken av flyplassen på Bømoen.

– Fallskjermklubben står for halvparten av inntektene av den sportslege delen under Ekstremsportveko, seier Kriken.

– Utan dei blir det vanskeleg å få det til å gå rundt økonomisk, seier han.

Det var avisa Hordaland som først omtala saka.

Ordførar i Voss herad, Tonje Såkvitne, seier til avisa at alle partar jobbar for å finna ei løysing.

– At luftsportaktiviet skal bestå, har me folkevalde vore tydelege på, og det er her hovudfokuset bør vera, sier Såkvitne til avisa.