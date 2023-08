Vurderer å anmelde Kim Friele-hærverk

Portrettet av Kim Friele på Kim Frieles plass utenfor rådhuset i Bergen er blitt tagget ned i løpet av natten.

– Dette er nedrig og uakseptabelt. Dette skal være en plass for inkludering og mangfold, sier ordfører Linn Engø (Ap) til NRK.

Ordføreren sier hun vil vurdere å be byrådet om å anmelde hærverket.

Verken Engø eller lederen for utedrift i Bymiljøetaten, Trude Jordal, kan si noe om kunstverket kan reddes eller må lages på nytt.

– Jeg oppdaget det på vei til jobb, og det ser jo ikke bra ut. Så vidt jeg vet, er det første gang vi har hatt slikt hærverk på Kim Frieles plass, sier Jordal.

Det var BA som omtalte hendelsen først.

Avisen skriver også at noen har skrevet «Pedoplassen» på en vegg like ved, noe som kan tyde på at hærverket er knyttet til Aftenpostens omtale av en pedofil arbeidsgruppe som i 1982 ble tatt opp i DNF 1948 med Kim Frieles støtte.

Foreningen Fri har nylig beklaget og tatt avstand fra støtten.